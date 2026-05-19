Váš Samsung bude hodnotit, jak řídíte. Do One UI 9 přibyla pozoruhodná funkce Driving Insights Hlavní stránka Zprávičky Samsung do bety One UI 9 pro řadu Galaxy S26 přidal novou funkci Driving Insights Aplikace pomocí senzorů smartphonu a umělé inteligence vyhodnocuje váš styl řízení Součástí je i geofencing, který upozorní na pohyb vozidla mimo vymezenou oblast Adam Kurfürst Publikováno: 19.5.2026 22:00 Umělá inteligence si pomalu, ale jistě hledá cestu do každého koutu mobilní operačky a Samsung v tomhle trendu rozhodně nezůstává pozadu. Jihokorejský výrobce do nedávno vydané bety One UI 9 pro řadu Galaxy S26 přidal funkci Driving Insights, která chce z vašeho telefonu udělat pomyslného instruktora rozšiřujícího kurzu autoškoly. Pomocí senzorů a AI totiž vyhodnotí, jak si za volantem vedete, a pravidelně vám vrátí přehled o vašich návycích. Detaily o novince přinesl server Android Authority. Co všechno Driving Insights sleduje? Součástí je i geofencing Češi mají zatím smůlu Co všechno Driving Insights sleduje? Aplikaci najdete v nastavení telefonu v sekci spárovaných zařízení a její velkou výhodou je, že nevyžaduje žádný OBD adaptér ani jiné externí příslušenství – vystačí si výhradně se senzory chytrého telefonu. Sleduje vaši průměrnou i maximální rychlost, vyhodnocuje styl brzdění a akcelerace a registruje také prudké pohyby volantem. Z těchto dat pak skládá denní nebo týdenní souhrny, které se mají doručovat prostřednictvím funkce Now Brief. Driving Insights se automaticky aktivuje v momentě, kdy se telefon spojí s palubním systémem vozidla přes Bluetooth nebo Android Auto. V aplikaci si také lze uložit konkrétní adresy domova a práce, díky čemuž bude moct nabízet personalizované přehledy o nejčastějších trasách. Součástí je i geofencing Kromě analýzy jízdy nabízí novinka také geofencing. V aplikaci si tedy můžete vymezit oblast, v jejímž rámci se má vaše vozidlo pohybovat, a v případě, že tuto zónu opustí, telefon vás na to okamžitě upozorní. Užitečné to může být například pro rodiče, kteří si potřebují ohlídat, kam s autem jezdí jejich potomek. Češi mají zatím smůlu Funkce se nyní rozjíždí v rámci bety One UI 9 na telefonech Galaxy S26, jenže právě ta v Česku oficiálně dostupná není. Tuzemští majitelé nejnovějších vlajkových lodí Samsungu si tak na Driving Insights budou muset počkat až do uvedení stabilní verze, k čemuž má dojít zhruba na podzim. Je navíc možné, že do té doby bude funkce ještě vylepšena na základě zpětné vazby uživatelů. Necháte si od telefonu hodnotit svůj styl řízení? Zdroje: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi