One UI 9 je tady! Samsung oficiálně vydal první betu, tohle přináší Hlavní stránka Zprávičky Samsung v úterý 12. května oficiálně spustil program beta testování One UI 9 pro řadu Galaxy S26 Nadstavba postavená na Androidu 17 přináší vylepšení Quick Panelu, Samsung Notes, Game Boosteru a bezpečnostních funkcí Česká republika je opět mimo program a nedostane se do něj ani ve druhé vlně plánované na 26. května Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Po několika měsících úniků a spekulací se Samsung rozhodl jednat rychle. V úterý jihokorejský výrobce oznámil, že spouští beta program pro One UI 9, a server SamMobile ve středu potvrdil, že první build už dorazil k uživatelům. Nadstavba staví na Androidu 17 a navazuje na nedávno vydanou stabilní verzi One UI 8.5. Čeští uživatelé si ale ještě budou muset počkat, jelikož u nás beta program otevřen není. První beta míří jen do čtyř zemí Quick Panel se dočkal dalšího vrstvy přizpůsobení Game Booster, Samsung Notes a nová žádost o polohu Přístupnost a bezpečnost Stabilní verze přijde s novými skládačkami První beta míří jen do čtyř zemí Ačkoliv Samsung v oficiálním prohlášení uvedl, že program bude dostupný v Německu, Indii, Jižní Koreji, Polsku, Velké Británii a USA, v rámci prvního kola si betu mohou stáhnout pouze uživatelé ze čtyř z těchto zemí. Indie a Polsko se přidají později – konkrétně 26. května, kdy v ostatních zemích zároveň vyjde druhá beta. První build s označením S94xBXXU2ZZEF má velikost přes 3,6 GB a zahrnuje také květnové bezpečnostní záplaty. Zatím je k dispozici pro modely Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Pro účast v testování stačí mít v daném regionu zaregistrovaný účet prostřednictvím aplikace Samsung Members. Quick Panel se dočkal dalšího vrstvy přizpůsobení One UI 8.5 přineslo razantní změnu vzhledu v podobě tzv. Ambient Designu, a tak je logické, že One UI 9 se zaměřuje spíš na drobné úpravy a vylepšení. Jednou z těch větších jsou další možnosti přizpůsobení rychlého nastavení. Uživatelé si nyní mohou nezávisle nastavit velikost posuvníku jasu, widgetu přehrávače médií i posuvníku hlasitosti. Přepínače režimu zobrazení a režimu zvuku lze také oddělit od příslušných posuvníků, takže si výslednou skladbu lišty pohodlně poskládáte podle sebe. Foto: SamMobile Game Booster, Samsung Notes a nová žádost o polohu Z dalších úprav stojí za zmínku přepracovaný Game Booster, jehož panel nově nabízí přímé zkratky do nastavení. Hráči tak mohou změnit rozlišení snímků obrazovky nebo umístění herního ovladače, aniž by museli opustit rozehranou hru. Aplikace Samsung Notes přidává funkci s názvem Tape, která umožňuje překrýt části poznámky dekorativní páskou a v případě potřeby skrytý obsah opět odhalit. Přibyly také nové styly per pro kreslení a psaní. Aplikace Kontakty zase získává přímý přístup ke Creative Studiu, díky čemuž lze vytvářet personalizované profilové karty bez přepínání mezi aplikacemi. Změny prošla i žádost o přesnou polohu. Když nějaká aplikace o tento údaj požádá, zobrazí se nově dvě možnosti – Přibližná a Přesná – přičemž aktivní volbu odlišuje modré zaškrtnutí. Drobnost, ale ve výsledku to celý dialog dělá přehlednějším. Přístupnost a bezpečnost One UI 9 nezapomíná ani na přístupnost. Samsung zavedl nastavitelnou rychlost Mouse Key pro plynulejší ovládání kurzoru a sjednotil balíček TalkBack – funkce, které dříve Google a Samsung nabízely zvlášť, jsou nyní pohromadě. Novinkou je také Text Spotlight, jenž vybraný text zobrazí ve větším a lépe čitelném plovoucím okně. V oblasti zabezpečení se nadstavba zaměřuje na rizikové aplikace. Pokud systém zachytí podezřelou aplikaci, varuje uživatele, zablokuje její instalaci či spuštění a doporučí její smazání. Samsung k tomu má průběžně aktualizovat seznam potenciálně nebezpečných programů. Stabilní verze přijde s novými skládačkami Plnohodnotnou ostrou verzi One UI 9 Samsung představí spolu s další generací skládacích telefonů – konkrétně s modely Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 a Z Fold 8 Wide. Akce Unpacked se opět uskuteční v létě. Pro řadu Galaxy S26 by se měla stabilní aktualizace začít rozšiřovat okolo září, posléze budou následovat starší modely. Zkusili byste si One UI 9 betu nainstalovat, kdybyste mohli? Zdroje: Samsung, SamMobile (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Vložit komentář nadstavba One UI One UI 9 Samsung