Která zařízení pravděpodobně nedostanou One UI 8? Zde je jejich seznam

Samsung letos výrazně zrychlil tempo svých aktualizací a po opožděném startu One UI 7 se mu povedlo aktualizovat desítky zařízení během jediného měsíce. Dokončení této vlny se očekává nejpozději v červnu, ale už teď je jasné, že společnost neztrácí čas a naplno pracuje na nové verzi jménem One UI 8, která bude postavená na Androidu 16.

První testovací beta by mohla dorazit už v průběhu května, alespoň podle některých dostupných informací. Samsung sice zatím žádné detaily oficiálně neoznámil, ale konkurence (Xiaomi, OnePlus nebo Oppo) už Android 16 testuje, takže tlak roste.

Očekává se, že ostrá verze One UI 8 bude debutovat po boku skládacích modelů Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 v druhé polovině roku, pravděpodobně během léta. Google by měl vydat stabilní Android 16 už v červnu, což otevírá prostor pro rychlejší uvedení než v případě One UI 7.

Lze však vydedukovat, která zařízení One UI 8 spíše nedostanou

Společnost Samsung sice zatím oficiálně nesdělila, které modely zůstanou bez One UI 8, ale je možné dojít k určitým spekulativním závěrům podle dosavadních zásad aktualizace softwaru. Pokud tedy vlastníte některá z těchto zařízení, která mají nebo budou mít One UI 7, je možné, že nejnovější verze One UI se u nich už nedočkáte:

Galaxy S série S21, S21+ a S21 Ultra Galaxy Z série Z Fold 3 a Z Flip 3 Galaxy Tab série Tab S6 Lite (2022) a Tab Active 4 Pro Galaxy A série A14 a A14 5G Galaxy M série M33, M14 a M 14 5G Galaxy F série F14 5G

Výjimky samozřejmě nejsou vyloučené, ale pokud Samsung neudělá překvapivý krok, další velká aktualizace těmto modelům pravděpodobně už nenáleží.

Patříte-li nicméně mezi uživatele výše zmíněných zařízení a toužíte po novinkách ať už v čistém Androidu 16 nebo One UI 8, nastane možná brzy čas začít uvažovat o novějším telefonu. Samsung si totiž dal letos za cíl rychlejší aktualizace a vypadá to, že se mu zatím daří.

Těšíte se na One UI 8?

Zdroj: GizmoChina