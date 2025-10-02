Stahujte! Hromada Samsung mobilů dostává v Evropě One UI 8 s Androidem 16 Hlavní stránka Zprávičky Samsung globálně rozšiřuje stabilní verzi One UI 8 pro Galaxy S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE Střední třída Galaxy A34, A54 a A36 dostává Android 16 postupně Update má velikost až 3,5 GB a obsahuje zářijové bezpečnostní záplaty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Samsung před několika dny spustil distribuci stabilní verze One UI 8 založené na Androidu 16 pro řadu Galaxy S23, ale zpočátku jen v Jižní Koreji. Aktualizace se nyní dostává do dalších zemí včetně Evropy, kde ji dostávají majitelé telefonů z řady Galaxy S23 i vybraných modelů střední třídy Galaxy A. Galaxy S23 konečně dostává v Evropě One UI 8 Střední třída dostává Android 16 také Jak aktualizovat ručně Galaxy S23 konečně dostává v Evropě One UI 8 Stabilní verze One UI 8 se oficiálně rozšířila do Austrálie, Egypta, Francie, Německa, Íránu, Malajsie, Španělska, Turecka a Ukrajiny. Aktualizace dostávají všechny modely z řady Galaxy S23 včetně Galaxy S23 FE, tedy levnější varianty vlajkové lodi. 🔥NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Verze firmwaru nese označení S91xBXXU8EYI5 a velikost se pohybuje mezi 2,5 a 3,5 GB v závislosti na konkrétním modelu. Největší balík má Galaxy S23 Ultra (kolem 3,3 GB), menší modely si vystačí s menším objemem dat. Součástí updatu je také zářijová bezpečnostní záplata. Střední třída dostává Android 16 také Samsung zároveň ukončil beta program One UI 8 pro Galaxy A36 a vydal stabilní verzi s označením firmwaru A366BXXU4BYI7. Update o velikosti 2,3 GB se dostává do Evropy. Jde o poměrně rychlý postup – beta program skončil teprve minulý týden. Majitelé starších modelů Galaxy A54 a Galaxy A34 se také dočkali One UI 8, zatím ovšem jen v Jižní Koreji. Firmware má verzi A546SKSUCEYI5 (A54) a A346NKSUAEYI7 (A34). Podle obvyklého harmonogramu by se update měl v následujících dnech dostat i do dalších zemí. Jak aktualizovat ručně Pokud máte některý z uvedených telefonů a update se vám ještě neobjevil automaticky, můžete ho zkontrolovat ručně v Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Samsung distribuuje aktualizace postupně podle regionů. 🔥NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 V dalších dnech by se One UI 8 mělo dostat i do zbytku světa včetně České republiky, kde Samsung obvykle distribuuje aktualizace s několikadenním až několikatýdenním zpožděním oproti západní Evropě. Už jste dostali One UI 8 na svůj Samsung? Zdroj: GSMArena, SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 One UI 8 Samsung Samsung Galaxy S23 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.