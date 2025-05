Oficiálně potvrzeno: One UI 8 přijde dříve, než jsme si mysleli

Zatímco aktualizace na One UI 7 s Androidem 15 se u některých zařízení stále dokončuje, Samsung už intenzivně pracuje na další verzi své nadstavby. Viceprezident a vedoucí plánování chytrých telefonů společnosti Samsung, Minseok Kang, tento týden prozradil, kdy můžeme očekávat příchod nové verze One UI 8 založené na Androidu 16.

Podle jeho vyjádření by se měla aktualizace One UI 8 dostat k uživatelům „v průběhu letošního léta“. Ačkoli je toto časové období poměrně vágní a může zahrnovat cokoliv od června do září, jde o první oficiální potvrzení časového rámce ze strany korejského výrobce. Google navíc nedávno znovu potvrdil, že plánuje vydat Android 16 již v červnu, což je výrazně dříve než obvyklý podzimní termín.

Beta verze již za několik týdnů?

Ještě než se dočkáme finální verze, Samsung podle všeho plánuje testovací program. Podle nejnovějších informací by první beta verze One UI 8 mohla být uvolněna už ve třetím týdnu května, tedy dříve, než se původně předpokládalo. Existuje však jeden háček – květnové vydání pravděpodobně nebude dostupné pro všechny uživatele, ale pouze pro „vybraná zařízení na omezených trzích“, takže na Česko můžeme s nejvyšší pravděpodobností opět zapomenout.

Širší dostupnost testovací verze by měla následovat v červnu, což odpovídá i dřívějším únikům informací. Pro běžné uživatele však zůstává klíčovou otázkou, kdy se dočkají finální, stabilní verze One UI 8.

Jaká zařízení se dočkají?

Samsung zatím oficiálně neoznámil, která zařízení budou mít nárok na aktualizaci One UI 8. Podle předchozích cyklů aktualizací lze však očekávat, že první v řadě budou aktuální vlajkové modely jako Galaxy S25, Galaxy S24 a skládací telefony řady Z Fold a Z Flip. Následovat by měly telefony střední třídy a tablety. Konkrétní seznam kompatibilních modelů však Samsung zveřejní pravděpodobně až s blížícím se datem vydání.

Co očekáváte od One UI 8?

Zdroj: SamMobile