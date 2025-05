Samsung pokračuje ve vývoji One UI 8. První veřejná beta je možná za rohem

Zatímco One UI 7 založené na Androidu 15 je stále v procesu distribuce mezi jednotlivé uživatele, Samsung již intenzivně pracuje na přípravách beta programu pro nadcházející One UI 8. V aplikaci Samsung Members se objevilo nové oznámení, které nasvědčuje tomu, že by se první testeři mohli updatu dočkat už brzy.

Samsung už zmiňuje Android 16 a One UI 8

Uživatelé aplikace Samsung Members po celém světě začínají dostávat oznámení o změnách v beta programu. Samsung prostřednictvím tohoto upozornění informuje o zjednodušení procesu přihlašování i odhlašování z testovacích verzí systému. Největší novinkou je zavedení dedikované sekce pro beta program místo dosavadního banneru, který se zobrazoval v horní části aplikace a často unikal pozornosti uživatelů.

Ačkoliv beta program One UI 8 zatím není aktivní, všechny indicie nasvědčují tomu, že Samsung tyto změny připravuje právě v souvislosti s nadcházejícím spuštěním testování. Potvrzuje to i skutečnost, že korejská společnost ve screenshotu oznámení přímo zmiňuje novou verzi nadstavby.

Čeští fanoušci Samsungu se do programu beta testování One UI 7 oficiální cestou zapojit nemohli, takže je nepravděpodobné, že by tomu v případě One UI 8 bylo jinak. Jediný způsob, jakým šlo novou verzi systému dostat předčasně, byl takzvaný flash (nahrazení stávajícího systému novou verzí, probíhá přes speciální režimy v telefonu jako recovery či fastboot).

Rychlejší harmonogram než obvykle

Celý vývoj One UI 8 se ubírá rychlejším tempem, což nasvědčuje tomu, že půjde pouze o jakýsi mezikrok mezi funkcemi napěchovaným One UI 7 a potenciálně zajímavým One UI 9. Samsung již dříve potvrdil, že One UI 8 dorazí v průběhu léta, takže se oficiálního oznámení zřejmě dočkáme při uvedení skládaček Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Fold7.

Jak se na One UI 8 těšíte vy?

Zdroje: Android Authority, GSMArena