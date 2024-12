Samsung omylem předvedl novinky v One UI 7! Vypadají naprosto skvěle

Samsung na oficiálním webu zveřejnil ukázky One UI 7 (zřejmě omylem)

Předvádí přepracované ikonky aplikací či ovládací pilulku

Odhalil také nové funkce využívající umělou inteligenci

Vydání nadstavby One UI 7, o které se dlouho hovoří jako o revolučním kroku vpřed, již bylo několikrát odsunuto. Zdroje jsou nyní přesvědčeny, že beta verze dorazí v polovině prosince, zatímco plné vydání Samsung přislíbil s uvedením řady vlajkových smartphonů Galaxy S25. Samotný jihokorejský výrobce nyní nechtěně předvedl některé z hlavních novinek vylepšeného uživatelského prostředí. A zdá se, že se opravdu máme na co těšit.

Na One UI 7 již v minulosti vrhnulo světlo nespočet úniků, Samsung se pak nadstavbou mimo jiné chlubil i na vývojářské konferenci SDC 2024. Široké veřejnosti však jednotlivé funkce a změny dosud nepředstavil. Tedy až doteď, kdy vyvěsil poměrně velké množství propagačních materiálů na svůj oficiální web pro Španělsko. Jelikož už je na stránce nenajdeme, s nejvyšší pravděpodobností šlo o omyl. Získat se je každopádně podařilo třeba serveru Android Authority.



V ukázkovém videu, které jste právě viděli, Samsung demonstroval nejen přepracované ikonky systémových aplikací, ale také třeba ovládací pilulku ve spodní části zamykací obrazovky nebo nový design centra rychlého nastavení, jež bylo odděleno od panelu s notifikacemi.





Samsung dále předvedl vychytávku Sketch to Image, která vám s pomocí umělé inteligence vytvoří obrázek z vašeho nákresu, anebo funkci Portrait Studio. Ta zase využije AI k přeměně vašich portrétních fotografií na kreslené podobizny. V rámci One UI 7 se také rozšíří populární Circle to Search na další modely.

Zdroje: Android Authority, X