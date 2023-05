Které Samsungy by měly mít jako první One UI 6 a Android 14?

Pokud bude společnost Google dál pečlivě postupovat podle stanoveného harmonogramu, někdy v srpnu roku 2023 se dočkáme oficiálního vypuštění systému Android 14. Na toto datum bude velmi pravděpodobně spoléhat také Samsung, který by měl termínově poblíž představit novou, šestou verzi své nadstavby One UI. Půjde o kombinaci Android 14 a One UI 6 a v tuto chvíli už se dá odhadovat, které mobily korejské značky jej okusí v první vlně. Tedy již v podzimním beta testování.

Které mobily by měly první okusit One UI 6 / Android 14?

telefony Galaxy Z Z Fold 5 & Z Flip 5 (zatím nepředstaveny) Z Fold 4 & Z Flip 4 Z Fold 3 and Z Flip

telefony Galaxy S S23, S23 Plus & S23 Ultra S22, S22 Plus & S22 Ultra S21, S21 Plus & S21 Ultra

telefony Galaxy A A54 & A53 [málo pravděpodobné]



Na seznamu jsou pochopitelně velmi vysoko nejnovější vlajkové stroje z řady Galaxy S23, ale chybět by neměly ani minimálně poslední tři generace ohebných mobilů Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Ve hře budou možná i Galaxy A54 či Galaxy A53, i když jejich zařazení do beta programu asi nebude prioritou. Soupis telefonů je odhadnutý dle dosavadní praxe.

Co očekáváte od One UI 6?

Zdroj: sammyfans