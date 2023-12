Samsung Galaxy S24 zamíří na trh už příští měsíc

Společně s ním se ukáže také systém One UI 6.1

Ten by se měl lépe starat o baterii v telefonu

V posledních několika měsících se objevuje stále více zvěstí a úniků informací o očekávané řadě Galaxy S24. S přiblížením oficiálního představení uniká hromada podstatných informací nejen o hardwarových, ale také softwarových novinkách. Implementace One UI 6.1 slibuje množství nových funkcí, jež jsou poháněny umělou inteligencí. Jednou z nich má být i vylepšená ochrana baterie.

Nový únik informací od Taruna Vatse odhaluje, že One UI 6.1 přinese rozšířené možnosti pro správu baterie a pokud se je rozhodnete využít měli byste dosáhnout na její delší životnost. Základní režim prý umožní zastavit nabíjení na 100 % a následně jej obnovit na 95 %, aby se zabránilo nadměrnému zatížení baterie. To je skvělá funkce pro všechny, kteří nechávají svůj telefon na nabíječce třeba přes noc.

Režim Adapt pak nabízí ještě chytřejší přístup – nabije telefon na 80 %, poté pozastaví nabíjení do doby, než se začnete probouzet a až pak ji začne zase dobíjet. Něco podobného umí už několik let iPhony. Režim Max, pak zastaví nabíjení na 85 % a tam taky zůstane. Jestliže tedy nevybíjíte telefon každý den a těch 15 % vám nebude scházet, zaručí tento režim nejdelší životnost akumulátoru. Existuje prý také reálná šance, že budou nové funkce ochrany baterie v One UI 6.1 využívat umělou inteligenci k analýze uživatelského chování a následnému přizpůsobení se pro co nejlepší výdrž/životnost baterie.

Co se týče samotných baterií, Galaxy S24 bude vybaven 4 000mAh akumulátorem, Galaxy S24+ 4 900mAh baterií a Galaxy S24 Ultra (stejně jako letos) 5 000 mAh baterií.

Jak se těšíte na uživatelské rozhraní One UI 6.1?

Zdroj: SamMobile