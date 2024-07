Ve výchozím nastavení je povoleno Automatické blokování instalace na zařízeních Galaxy s One UI 6.1.1

Tato funkce automaticky blokuje instalaci aplikací z neautorizovaných zdrojů

Deaktivace automatického blokování naštěstí nevyžaduje žádné složité kroky

Existuje spousta aplikací, které z různých důvodů nenajdeme v Play nebo jiném oficiálním obchodě. Když vynecháme vyloženě neetické případy jako cracknuté verze placených aplikací nebo malware, pořád zbudou další, které v Play nejsou z různých korektních důvodů. Protože ale instalace pomocí tzn. sideloadu v sobě nese rizika, umožňuje systém takovýto postup úplně zablokovat.

Tato funkce se objevila už ve One UI 6.0, kde je ale ve výchozím nastavení vypnutá. Majitelé nejnovějších telefonů z řady Galaxy, konkrétně Galaxy Z Flip6 (SM-F741BZSHEUE) a Galaxy Z Fold6 (SM-F956BZSBEUE) zjistili, že jim nejde instalovat aplikace z APK balíčků. Ve One UI 6.1.1 je totiž funkce automatického blokování ve výchozím stavu zapnutá.

Pokud patříte mezi postižené a potřebujete instalaci povolit, je to naštěstí jednoduché. Stačí jít do Nastavení -> Zabezpečení a soukromí -> Automatické blokování a tam můžete tuto funkci vypnout. Nejedná se tedy o ochranu, přes kterou nejede vlak a pokud chcete, její obejití je otázka sekund. Na druhou stranu se vám už nestane, že malware stáhne škodlivý kód a nainstaluje ho bez vašeho vědomí. Smysl tedy tato funkce má.

zablokování instalace

Společnost Samsung poznamenává, že hodnota nastavení pro Auto Blocker je zálohována ve Smart Switch. To znamená, že Automatické blokování bude v One UI 6.1.1 deaktivováno, pokud uživatelé obnoví data z předchozí verze One UI, která jej měla deaktivovaná. Mnoho prvních uživatelů Galaxy Z Fold 6 nebo Galaxy Z Flip 6 pravděpodobně vlastní předchozí skládací zařízení Samsung, ze kterých obnovili data, což je pravděpodobně důvod, proč tato změna unikla pozornosti.

Instalujete aplikace pomoci sideloadu?

Zdroj: AndroidAuthority