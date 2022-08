Samsung právě vydal první betu One UI 5. Líbí se vám?

Samsung právě vydal první beta verzi nadstavby One UI 5.0, která je postavena okolo Androidu 13 na vlajkové lodě řady Galaxy S22. V tuto chvíli je k dispozici v Německu, ale také v USA či Jižní Koreji s tím, že do dalších zemí se dle jihokorejské firmy dostane během několika následujících měsíců.

Jak již bylo řečeno, v tuto chvíli je možné si ji nainstalovat do mobilů Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus a Samsung Galaxy S22 Ultra. Pokud máte starší či třeba ohebnou vlajku, máte zatím smůlu. Samsung kladl důraz hlavně na přizpůsobení, zabezpečení a přístupnost. Co se týče vzhledu, nově bude možné vybrat si z 16 přednastavených barevných režimů na základě toho, jaké barvy máte na tapetě.

Potěší také nové uspořádání widgetů, díky čemuž můžete ušetřit místo. V praxi to funguje tak, že vytvoříte jeden velký widget, ve kterém můžete procházet několik dalších. Pokud hovoříte vícero jazyky, můžete si jej nastavit pro každou aplikaci zvlášť. V módech Pro a Pro Video v aplikaci Fotoaparát se budou nově zobrazovat různé tipy a triky, jak vaše foťáky využít na maximum. Zapomenout nesmíme ani na plynulejší animace či nové oznamovací centrum. Více informací se dozvíme už za pár dní na akci Galaxy Unpacked.

Jak se vám zatím líbí One UI 5.0?

Zdroj: GSMArena