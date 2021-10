Samsung testuje své One UI 4 s Androidem 12 už nějakou dobu a na začátku října jsme se konečně dočkali beta verze pro řadu Galaxy S21. Nyní jihokorejský gigant vypustil již třetí betaverzi nového systému pro své aktuální vlajkové lodě, které opravují hned několik problémů.

Třetí beta Samsung One UI 4 míří do telefonů Galaxy S21

Aktualizace tedy momentálně míří do telefonů Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Seznam změn je poměrně dlouhý a tak vám vypíchneme ty nejdůležitější změny. Nově bylo vylepšeno rozpoznávání hlasových příkazů v aplikaci Fotoaparát a nemělo by konečně docházet k náhodným restartům telefonů poté, co si změníte téma. Bixby nově funguje také na zamčené obrazovce a opraveno bylo také pár chybných překladů.

Samsung novou aktualizaci vypouští jako vždycky postupně a tak je možné, že bude ještě nějakou dobu trvat než se dostane i na váš mobil (samozřejmě pokud jste zaregistrovaní v programu One UI 4 Beta).

Jak jste zatím spokojeni s One UI 4?

Zdroj: GSMArena