Samsung je jedním z nejpilnějších výrobců, co se týče aktualizací systému. V současné době rozšiřuje svou nadstavbu One UI 4.0, která běží na systému Android 12 pro co největší množství svých telefonů. To však neznamená, že by se zároveň nepracovalo na novinkách. Řeč je samozřejmě o One UI 4.1, která bude sice ve srovnání s původní aktualizací mnohem menší, ale přesto by měla fanoušky potěšit novými funkcemi a vylepšenou optimalizací.

Samsung testuje One UI 4.1 na modelu S21 Ultra

Podle všeho začala jihokorejská firma testovat systém One UI 4.1 na telefonech Galaxy S21 Ultra. Firmware se prý označuje jako G998U1UEU5CVA4, ovšem to není příliš podstatné jelikož finální verze bude mít jiné označení. Co přesně by měla nová verze nabídnout zatím není jasné, stejně tak jako datum vydání.

Teoreticky by mohla nastat situace, kdy Samsung uvolní tento systém pro své chystané vlajkové lodě a celá řada Galaxy S22 bude mít One UI 4.1 již po vybalení z krabičky.

Jak se vám zatím líbí One UI 4.0?

Zdroj: SamMobile