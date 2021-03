Další dva Samsung telefony střední třídy dostávají One UI 3.1

Samsung nezahálí a dostává svůj nejnovější systém One UI 3.1 do dalších dvou telefonů – Galaxy A42 5G a Galaxy M31. První z této dvojice byl představen teprve v prosinci loňského roku a byl dodáván s One UI 2.5 a Androidem 10. Model Galaxy M31 byl představen již před rokem a disponoval Androidem 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Galaxy M31 i A42 5G dostávají One UI 3.1

U obou telefonů můžeme počítat s novinkami typickými pro tento systém jako chatovací bubliny, vylepšený Ambient Display, větší kontrola nad soukromím nebo zlepšení bezpečnosti. Aktualizace má u obou modelů velikost lehce přes 1 GB a dočkali jsme se také březnových bezpečnostních záplat. U Galaxy M31 navíc došlo ke zlepšení výkonu fotoaparátů.

U Galaxy A42 5G se firmware označuje jako A426BXXU1BUB7, u Galaxy M31 pak jako M315FXXU2BUC1. Nový systém se zatím objevil v Nizozemsku, Indii a Německu, takže se dá čekat že se brzy objeví i u nás. Pokud vám aktualizace ještě nepřišla, zkuste ji manuálně zkontrolovat a pokud ji máte, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Jakou funkci máte u One UI 3.1 nejraději?