Samsung One UI 2.1 brzy přijde na Galaxy S10, Note 10 a další modely

Nové vlajkové lodě Samsungu – Galaxy S20 mají předinstalovaný systém One UI 2.1, ovšem ty starší běží na starším uživatelském prostředí. To se však brzy změní. Jeden z moderátorů Samsung komunity sdělil, že se One UI 2.1. podívá na Galaxy S10 a Note 10 maximálně do tří týdnů.

One UI 2.1 pro Galaxy S10 a Note 10

Nový systém mají kromě řady Galaxy S10 a Note 10 dostat také telefony Galaxy S9 a Galaxy Note 9, což je jistě příjemná zpráva. Komunitní moderátoři také sdělili, že společnost pracuje na One UI 2.5. Ten však pravděpodobně dorazí až spolu s Galaxy Note 20 někdy na podzim.

One UI 2.1 přináší novou funkci Rychlé sdílení, která vám umožní odesílat soubory rychleji, pokud jste na stejné Wi-Fi, jako příjemce. Zatím je však tato funkce dostupná pouze na telefony Galaxy S20 a Galaxy Z Flip, které nové prostředí mají. Jakmile aktualizace dorazí, dáme vám vědět.

Těšíte se na One UI 2.1?

Zdroj: gsmarena.com