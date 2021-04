Výrobci mobilních telefonů čas od času spolupracují s některými výrobci profesionálních fotoaparátů na snímačích ve svých zařízeních. Ne vždy to nese kýžený úspěch a malé logo firmy na zádech je tam spíše na okrasu. V minulosti tento trend odstartovala Nokia, která začala spolupracovat s firmou Zeiss. Nyní by mohl spojit síly Samsung a Olympus, přičemž první telefony s těmito snímači nemusí být tak daleko.

Leaker @heyitsyogesh na svém Twitteru naznačil, že by se mohl jihokorejský gigant spojit s japonským výrobcem fotoaparátů – firmou Olympus. Tato firma by měla vyrábět fotoaparáty pro budoucí vlajkové lodě jako je Galaxy Z Flip 3 nebo Galaxy S22. Zatím se jedná o nepotvrzenou informaci, ale dle několika zdrojů se domlouvají už pouze formality a oznámení této spolupráce je prý na spadnutí.

Ok this could be huge!

With the Note lineup out this year, Samsung is going big with the Fold 3.

Heard about this very briefly, Samsung might be jumping on the latest trend of partnering with a camera brand. We might see this possibly happen on a special edition Fold.

