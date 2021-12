Samsung prý u výroby ohebných displejů dost přitlačí na pilu

Společnosti Samsung se podle všeho konečně podařilo dostat chytré telefony s ohebnými displeji na velkou vlnu zájmu zákazníků a není tedy divu, že už o skutečně masovém využití těchto konstrukcí uvažují i další konkurenti. Například Xiaomi, Oppo, Vivo nebo Realme. I když by se mohlo na první pohled zdát, že mají tyto plány nadělat Samsungu vrásky, skutečnost je opačná. Korejský gigant má totiž “pod palcem” téměř celý trh s flexibilními obrazovkami, takže by z jeho pohledu šlo o velké zakázky. A ty už se prý hrnou, což vede k rozšiřování výroby.

Server The Elec přišel s informací, že vietnamská továrna, která v současné chvíli produkuje na sedmi linkách cca 1,5 milionu kusů za měsíc, bude brzy posílena o další tři linky. Díky tomu by měla být schopná vyrábět 2 miliony displejů měsíčně. Cíle by prý měla společnost dosáhnout někdy ke konci příštího roku. Zhruba dvě třetiny ohebných obrazovek si prý Samsung ponechá pro interní kompletaci telefonů.

Zdroj: Sammobile