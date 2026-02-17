Špičkový OLED monitor Samsung na Alze zlevnil o tisíce. Má 32" 4K panel s 240Hz frekvencí Hlavní stránka Zprávičky Samsung Odyssey OLED G8 G81SF je nyní na Alze za 23 990 Kč s kódem ALZADNY20 Monitor kombinuje 32" QD-OLED panel s 4K rozlišením a 240Hz obnovovací frekvencí Oproti loňské startovací ceně 39 490 Kč jde o úsporu téměř 40 procent Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Herní monitory s OLED technologií zažívají v posledních měsících výrazný pokles cen, a to je skvělá zpráva pro všechny, kdo dosud váhali s investicí do špičkového displeje. Samsung Odyssey OLED G8 G81SF patří mezi nejzajímavější modely na trhu – kombinuje totiž prémiový QD-OLED panel s parametry, které ocení jak hráči, tak tvůrci obsahu. A právě teď jej můžete pořídit za skvělou cenu 23 990 Kč s kódem ALZADNY20. Cena klesla o téměř 40 procent QD-OLED s parametry pro náročné hráče Samsung řeší problém s vypalováním Design a konektivita Pro koho je monitor vhodný? Cena klesla o téměř 40 procent Když Samsung 32″ verzi Odyssey OLED G8 G81SF v dubnu loňského roku uváděl na český trh, požadoval za ni 39 490 Kč. Postupem času cena klesala – od prosince se držela na úrovni 29 990 Kč. Nyní je na Alze k dispozici za 23 990 Kč při použití slevového kódu ALZADNY20. CHCI MONITOR V AKCI Za necelých 24 tisíc korun tak získáte monitor, jenž by ještě před rokem stál o 15 tisíc více. To je sleva, která dává smysl i pro ty, kteří dosud OLED monitory považovali za zbytečný luxus. QD-OLED s parametry pro náročné hráče Samsung Odyssey OLED G8 G81SF disponuje 32″ QD-OLED panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Technologie Quantum Dot v kombinaci s OLED zajišťuje věrné podání barev – monitor pokrývá 99 % barevného prostoru DCI-P3 a zvládne zobrazit až miliardu barevných odstínů. Statický kontrastní poměr 1 000 000:1 pak znamená skutečně hlubokou černou, kterou LCD panely nedokážou nabídnout. Pro hráče je klíčová 240Hz obnovovací frekvence v kombinaci s 0,03ms odezvou (GtG). Monitor podporuje AMD FreeSync Premium Pro i G-Sync, takže se nemusíte obávat trhání obrazu bez ohledu na to, jakou grafickou kartu používáte. Certifikace VESA DisplayHDR TrueBlack 400 pak zaručuje kvalitní HDR zobrazení s opravdu tmavými stíny. Samsung řeší problém s vypalováním Největší obavou u OLED displejů bývá riziko vypálení statických prvků. Samsung proto implementoval systém OLED Safeguard+, který zahrnuje několik ochranných funkcí. Monitor využívá dynamický systém chlazení s pulsující tepelnou trubicí, která podle výrobce odvádí teplo pětkrát rychleji než běžná grafitová vrstva. Součástí je také automatická detekce log a ovládacích panelů se snížením jejich jasu, spořič obrazovky aktivující se po 10 minutách nečinnosti a systém tepelné modulace. Technologie Glare Free má podle Samsungu zajistit o 54 % nižší odrazivost než běžné antireflexní fólie. V praxi to znamená menší rušení okolním osvětlením, ať už hrajete ve dne nebo v noci. Design a konektivita Monitor má rovný panel v tenkém kovovém provedení, které působí elegantně a hodí se i do pracovního prostředí. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otočení, včetně pivotu pro vertikální orientaci. Samozřejmostí je kompatibilita s VESA držáky (100 × 100 mm). Co se týče portů, najdete zde 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 2× USB-A 3.2 a výstup na sluchátka. Absence DisplayPortu 2.1 může být pro některé uživatele zklamáním – pro přenos 4K při 240 Hz je nutné využít kompresi DSC, což může způsobovat drobné problémy při přepínání do fullscreenu. Pro koho je monitor vhodný? Samsung Odyssey OLED G8 G81SF je ideální volbou pro hráče, kteří chtějí špičkovou kvalitu obrazu a nevadí jim investovat vyšší částku do monitoru. Kombinace 4K rozlišení, vysoké obnovovací frekvence a OLED technologie nabízí zážitek, který běžné LCD panely nedokážou poskytnout. Ocení ho i tvůrci obsahu a grafici díky přesnému podání barev. KOUPIT MONITOR SE SLEVOU Naopak pokud hrajete primárně kompetitivní tituly a preferujete co nejvyšší obnovovací frekvenci před rozlišením, možná vám bude lépe vyhovovat Full HD monitor s 360 Hz. A pokud máte omezený rozpočet, stále existují kvalitní 27″ QHD monitory za poloviční cenu. Uvažujete o přechodu na OLED monitor? 