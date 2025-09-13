Oblíbený herní monitor ve skvělé akci. Tenhle Samsung má 32" zakřivený panel, QHD a 165Hz frekvenci

TOPlist

  • Samsung Odyssey G55C s 32" úhlopříčkou a zakřivením 1000R je nyní na Alze v akci za pouhých 5 092 Kč
  • Monitor nabízí QHD rozlišení 2560 × 1440 pixelů, 165Hz frekvenci a odezvu 1 ms
  • Uživatelé na monitoru oceňují zejména kvalitní obraz a výborný poměr cena/výkon

Adam Kurfürst
13.9.2025 08:00
Samsung Odyssey G55C na stole

Hledáte-li kvalitní herní monitor, který uspokojí vaše potřeby a nezruinuje přitom peněženku, pravděpodobně jste právě našli ideální volbu. Samsung Odyssey G55C patří mezi oblíbené herní monitory na českém trhu a nyní jej můžete na Alze pořídit za skvělou cenu – při využití slevového kódu ALZADNY15 vás vyjde na pouhých 5 092 Kč. Pojďme se podívat, co všechno za tuto cenu, která mimochodem představuje momentálně nejlepší nabídku u nás, vlastně získáte.

Plně pohlcující herní zážitek

Samsung Odyssey G55C zaujme hned na první pohled svým prohnutým designem s poloměrem zakřivení 1000R, který odpovídá přirozenému zakřivení lidského oka. Díky tomu monitor vyplňuje celé vaše zorné pole a poskytuje mnohem pohlcující zážitek bez zkreslení nebo nadměrného namáhání očí. Tento prohnutý design je obzvláště užitečný při hraní her, kde vás dostane přímo do středu dění.

Samsung Odyssey G55C render zepredu

Technologicky pokročilý VA panel s úhlopříčkou 32 palců nabízí Quad HD rozlišení 2560 × 1440 pixelů, což je v porovnání se standardními Full HD monitory o 1,7× více detailů. Na takto velkém displeji si všimnete každého detailu herních textur, přesnějších barev a ostřejších kontur.

Herní funkce na prvním místě

Pro náročné hráče je zásadní plynulost a rychlost zobrazení. Právě proto je Odyssey G55C vybaven vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz, která zajišťuje extrémně plynulý obraz i v těch nejrychlejších herních scénách. V kombinaci s odezvou 1 ms (MPRT) nabízí monitor ostré přechody mezi snímky bez rozmazání, což je klíčové pro akční a kompetitivní tituly.

Monitor je dále vybaven technologií AMD FreeSync, která synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s vaší grafickou kartou. Tím efektivně eliminuje trhání obrazu a sekání, které by jinak mohlo narušit váš herní zážitek. Ať už míříte na vzdálený cíl nebo se snažíte vyhnout nepřátelskému útoku, budete mít vždy nejplynulejší možný obraz.

Kvalitní obraz a ochrana zraku

Samsung u tohoto modelu myslel i na kvalitu obrazu mimo hraní her. Monitor podporuje formát HDR10, který přináší živější barvy, vyšší kontrast a jemnější detaily v tmavých i světlých částech obrazu. To oceníte nejen při hraní her, ale také při sledování filmů nebo běžné práci s grafikou.

Samsung Odyssey G55C oficialni z boku cernobile pozadi

Pro dlouhé herní session se hodí také režim Eye Saver, který redukuje vyzařování škodlivého modrého světla, a technologie Flicker Free snižující blikání obrazovky. Díky těmto funkcím můžete hrát déle a pohodlněji bez nadměrné únavy očí nebo bolestí hlavy.

Pro koho je Odyssey G55C ideální volbou?

Tento monitor se hodí zejména pro:

  • Hráče kompetitivních her, kteří ocení vysokou obnovovací frekvenci a rychlou odezvu
  • Nadšence toužící po pohlcujícím herním zážitku, pro které je prohnutý displej s vyšším rozlišením velkým přínosem
  • Uživatele s omezeným rozpočtem, kteří hledají vyváženou kombinaci výkonu a ceny

Naopak méně vhodný může být pro:

  • Profesionální grafiky a designéry, kteří vyžadují absolutně přesnou reprodukci barev (IPS panely jsou v tomto ohledu přesnější)
  • Uživatele, kteří potřebují nastavitelný stojan – jednou z hlavních nevýhod tohoto modelu je právě nemožnost upravit výšku
  • Ty, kdo primárně pracují s textem nebo tabulkami, kde může zakřivení 1000R působit rušivě

Co říkají uživatelé?

Samsung Odyssey G55C má na Alze výborné hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 45 zákazníků. Celých 87 % uživatelů monitor doporučuje, což je velmi dobrý výsledek. Z recenzí vyplývá, že zákazníci oceňují především:

  • Kvalitní obraz a dobré rozlišení
  • Plynulost zobrazení díky 165Hz obnovovací frekvenci
  • Vynikající poměr cena/výkon, zejména při akcích
  • Podporu FreeSync a nízkou odezvu
  • Snadnou instalaci

Mezi nejčastější výtky patří:

  • Nemožnost nastavit výšku monitoru (pouze náklon)
  • U některých kusů problémy s reproduktory
  • Automatické ztmavování tmavých scén, které může vadit při sledování filmů
  • Pro kancelářskou práci může být zakřivení příliš výrazné

S mírou reklamovanosti pouhých 0,95 % jde o velmi spolehlivý model, což je další bod ve prospěch tohoto monitoru.

Závěr: Vynikající poměr cena/výkon

Samsung Odyssey G55C představuje vynikající volbu pro hráče, kteří hledají kvalitní herní monitor s pokročilými funkcemi za dostupnou cenu. Za současných 5 092 Kč (s kódem ALZADNY15) získáte 32″ prohnutý VA panel s QHD rozlišením, 165Hz obnovovací frekvencí a 1ms odezvou.

Ačkoliv monitor má své limity, zejména v podobě nemožnosti nastavit výšku, jeho herní vlastnosti a celková kvalita zobrazení z něj dělají jednu z nejlepších voleb ve své cenové kategorii. Pokud tedy hledáte velký herní monitor do 6 000 Kč, Odyssey G55C by měl být vysoko na vašem seznamu.

Láká vás tento Samsung monitor za aktuální cenu? Nebo preferujete jiné modely?

