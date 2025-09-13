Oblíbený herní monitor ve skvělé akci. Tenhle Samsung má 32" zakřivený panel, QHD a 165Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Samsung Odyssey G55C s 32" úhlopříčkou a zakřivením 1000R je nyní na Alze v akci za pouhých 5 092 Kč Monitor nabízí QHD rozlišení 2560 × 1440 pixelů, 165Hz frekvenci a odezvu 1 ms Uživatelé na monitoru oceňují zejména kvalitní obraz a výborný poměr cena/výkon Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte-li kvalitní herní monitor, který uspokojí vaše potřeby a nezruinuje přitom peněženku, pravděpodobně jste právě našli ideální volbu. Samsung Odyssey G55C patří mezi oblíbené herní monitory na českém trhu a nyní jej můžete na Alze pořídit za skvělou cenu – při využití slevového kódu ALZADNY15 vás vyjde na pouhých 5 092 Kč. Pojďme se podívat, co všechno za tuto cenu, která mimochodem představuje momentálně nejlepší nabídku u nás, vlastně získáte. Plně pohlcující herní zážitek Herní funkce na prvním místě Kvalitní obraz a ochrana zraku Pro koho je Odyssey G55C ideální volbou? Co říkají uživatelé? Závěr: Vynikající poměr cena/výkon Plně pohlcující herní zážitek Samsung Odyssey G55C zaujme hned na první pohled svým prohnutým designem s poloměrem zakřivení 1000R, který odpovídá přirozenému zakřivení lidského oka. Díky tomu monitor vyplňuje celé vaše zorné pole a poskytuje mnohem pohlcující zážitek bez zkreslení nebo nadměrného namáhání očí. Tento prohnutý design je obzvláště užitečný při hraní her, kde vás dostane přímo do středu dění. Technologicky pokročilý VA panel s úhlopříčkou 32 palců nabízí Quad HD rozlišení 2560 × 1440 pixelů, což je v porovnání se standardními Full HD monitory o 1,7× více detailů. Na takto velkém displeji si všimnete každého detailu herních textur, přesnějších barev a ostřejších kontur. Herní funkce na prvním místě Pro náročné hráče je zásadní plynulost a rychlost zobrazení. Právě proto je Odyssey G55C vybaven vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz, která zajišťuje extrémně plynulý obraz i v těch nejrychlejších herních scénách. V kombinaci s odezvou 1 ms (MPRT) nabízí monitor ostré přechody mezi snímky bez rozmazání, což je klíčové pro akční a kompetitivní tituly. CHCI SAMSUNG MONITOR Monitor je dále vybaven technologií AMD FreeSync, která synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s vaší grafickou kartou. Tím efektivně eliminuje trhání obrazu a sekání, které by jinak mohlo narušit váš herní zážitek. Ať už míříte na vzdálený cíl nebo se snažíte vyhnout nepřátelskému útoku, budete mít vždy nejplynulejší možný obraz. Kvalitní obraz a ochrana zraku Samsung u tohoto modelu myslel i na kvalitu obrazu mimo hraní her. Monitor podporuje formát HDR10, který přináší živější barvy, vyšší kontrast a jemnější detaily v tmavých i světlých částech obrazu. To oceníte nejen při hraní her, ale také při sledování filmů nebo běžné práci s grafikou. Pro dlouhé herní session se hodí také režim Eye Saver, který redukuje vyzařování škodlivého modrého světla, a technologie Flicker Free snižující blikání obrazovky. Díky těmto funkcím můžete hrát déle a pohodlněji bez nadměrné únavy očí nebo bolestí hlavy. Pro koho je Odyssey G55C ideální volbou? Tento monitor se hodí zejména pro: Hráče kompetitivních her, kteří ocení vysokou obnovovací frekvenci a rychlou odezvu Nadšence toužící po pohlcujícím herním zážitku, pro které je prohnutý displej s vyšším rozlišením velkým přínosem Uživatele s omezeným rozpočtem, kteří hledají vyváženou kombinaci výkonu a ceny Naopak méně vhodný může být pro: Profesionální grafiky a designéry, kteří vyžadují absolutně přesnou reprodukci barev (IPS panely jsou v tomto ohledu přesnější) Uživatele, kteří potřebují nastavitelný stojan – jednou z hlavních nevýhod tohoto modelu je právě nemožnost upravit výšku Ty, kdo primárně pracují s textem nebo tabulkami, kde může zakřivení 1000R působit rušivě Co říkají uživatelé? Samsung Odyssey G55C má na Alze výborné hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 45 zákazníků. Celých 87 % uživatelů monitor doporučuje, což je velmi dobrý výsledek. Z recenzí vyplývá, že zákazníci oceňují především: Kvalitní obraz a dobré rozlišení Plynulost zobrazení díky 165Hz obnovovací frekvenci Vynikající poměr cena/výkon, zejména při akcích Podporu FreeSync a nízkou odezvu Snadnou instalaci Mezi nejčastější výtky patří: Nemožnost nastavit výšku monitoru (pouze náklon) U některých kusů problémy s reproduktory Automatické ztmavování tmavých scén, které může vadit při sledování filmů Pro kancelářskou práci může být zakřivení příliš výrazné S mírou reklamovanosti pouhých 0,95 % jde o velmi spolehlivý model, což je další bod ve prospěch tohoto monitoru. Závěr: Vynikající poměr cena/výkon Samsung Odyssey G55C představuje vynikající volbu pro hráče, kteří hledají kvalitní herní monitor s pokročilými funkcemi za dostupnou cenu. Za současných 5 092 Kč (s kódem ALZADNY15) získáte 32″ prohnutý VA panel s QHD rozlišením, 165Hz obnovovací frekvencí a 1ms odezvou. Ačkoliv monitor má své limity, zejména v podobě nemožnosti nastavit výšku, jeho herní vlastnosti a celková kvalita zobrazení z něj dělají jednu z nejlepších voleb ve své cenové kategorii. Pokud tedy hledáte velký herní monitor do 6 000 Kč, Odyssey G55C by měl být vysoko na vašem seznamu. Láká vás tento Samsung monitor za aktuální cenu? Nebo preferujete jiné modely? 