TOPlist

Ultraširoký monitor od Samsungu teď koupíte jen za pět tisíc! Má 165 Hz a rozlišení 3440 x 1440 pixelů

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.5.2026 20:00
Ikona komentáře 0
samsung monitor jpg

Zakřivený ultrawide monitor je jedna z těch věcí, kterou si člověk neumí představit, dokud ji nemá – a pak už by se na klasický 16:9 panel obvykle nevrátí. Samsung Odyssey G5 v 34″ provedení se přes Heureku dostal na 5 280 Kč, což je cena, za kterou seženete sotva slušný 27″ QHD monitor s podobnou specifikací.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete širokou plochu na herní akci, video editaci nebo tabulky vedle sebe v Excelu.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete přesné barvy pro grafickou tvorbu – VA panel není IPS a pokrytí barvy není top.
💡 Za 5 280 Kč berete jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu mezi ultrawide monitory.

CHCI MONITOR ZA 5 280 KČ

Proč jít do ultrawide

34palcová úhlopříčka s rozlišením 3440 × 1440 a poměrem stran 21:9 v praxi znamená, že máte vedle sebe zhruba o třetinu víc šířky než na klasickém 27″ QHD monitoru. V tabulkách vidíte víc sloupců, v Premiéře nebo Resolve máte větší timeline, ve Photoshopu si můžete dovolit nástroje vedle sebe a stále vidět obraz. Pro práci je 21:9 přínos, který kompenzuje cenu rozdílem v produktivitě. Agresivní zakřivení 1000R – nejvíce, co se dnes na trhu prodává – navíc vyplňuje periferní vidění tak, že při sezení uprostřed máte plochu opravdu „kolem sebe“.

Pro hráče jsou klíčové 165 Hz obnovovací frekvence, podpora AMD FreeSync Premium a HDR10. Ve střílečkách rozdíl mezi 60 a 165 Hz pocítíte okamžitě, ve strategiích nebo simulátorech se z toho stane zážitek. VA panel s kontrastem 2500:1 dělá temné scény skutečně temné – pro hraní v noci to znamená výrazně lepší atmosféru než s IPS panelem. Připojení je přes HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, k tomu 3,5mm jack pro sluchátka.

SLEVA NA MALL.CZ PŘES HEUREKU

Kde je vidět, že je to monitor za pětku

Hlavní výtka z recenzí: stojan není ideální. Není výškově nastavitelný, povolí jen mírný náklon a podle uživatelů se monitor lehce kýve při rázu do stolu. Pro většinu sedících uživatelů s běžnou výškou stolu výchozí pozice vyhovuje, ale pokud měříte přes 190 cm nebo máte vyšší stůl, počítejte s investicí do VESA držáku 75 × 75 mm (pozor, není to standardní 100 × 100, takže koupíte adaptér).

Druhý realistický bod: jas 250 cd/m² je dnes slabý a HDR10 podpora je tedy spíš formalitou. Pro tmavou nebo zatemněnou místnost stačí, v jasně osvětlené pracovně si budete chtít stáhnout žaluzie. Specifikace 1 ms odezva (MPRT) je marketingová hodnota – reálná GtG odezva je u VA panelů blíž ke 4–5 ms, takže v tmavých scénách některých her uvidíte mírný ghosting. Pro kompetitivní e-sport profíky by to byl problém, pro 95 % hráčů je výsledek bohatě v pořádku.

CHCI 34″ ULTRAWIDE S 41% SLEVOU

Dáte přednost jednomu velkému ultrawide, nebo radši dvěma klasickým monitorům vedle sebe?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025