Ultraširoký monitor od Samsungu teď koupíte jen za pět tisíc! Má 165 Hz a rozlišení 3440 x 1440 pixelů Hlavní stránka Zprávičky Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP je 34" zakřivený ultrawide monitor s VA panelem, rozlišením 3440 × 1440, obnovovací frekvencí 165 Hz a podporou AMD FreeSync Premium Na Mall.cz přes Allegro za 5 280 Kč místo původních 8 990 Kč (úspora 3 710 Kč) Za pět tisíc se 34" ultrawide se 165 Hz a UWQHD rozlišením běžně nesežene Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Zakřivený ultrawide monitor je jedna z těch věcí, kterou si člověk neumí představit, dokud ji nemá – a pak už by se na klasický 16:9 panel obvykle nevrátí. Samsung Odyssey G5 v 34″ provedení se přes Heureku dostal na 5 280 Kč, což je cena, za kterou seženete sotva slušný 27″ QHD monitor s podobnou specifikací. Proč jít do ultrawide Kde je vidět, že je to monitor za pětku Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete širokou plochu na herní akci, video editaci nebo tabulky vedle sebe v Excelu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete přesné barvy pro grafickou tvorbu – VA panel není IPS a pokrytí barvy není top.💡 Za 5 280 Kč berete jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu mezi ultrawide monitory. CHCI MONITOR ZA 5 280 KČ Proč jít do ultrawide 34palcová úhlopříčka s rozlišením 3440 × 1440 a poměrem stran 21:9 v praxi znamená, že máte vedle sebe zhruba o třetinu víc šířky než na klasickém 27″ QHD monitoru. V tabulkách vidíte víc sloupců, v Premiéře nebo Resolve máte větší timeline, ve Photoshopu si můžete dovolit nástroje vedle sebe a stále vidět obraz. Pro práci je 21:9 přínos, který kompenzuje cenu rozdílem v produktivitě. Agresivní zakřivení 1000R – nejvíce, co se dnes na trhu prodává – navíc vyplňuje periferní vidění tak, že při sezení uprostřed máte plochu opravdu „kolem sebe“. Pro hráče jsou klíčové 165 Hz obnovovací frekvence, podpora AMD FreeSync Premium a HDR10. Ve střílečkách rozdíl mezi 60 a 165 Hz pocítíte okamžitě, ve strategiích nebo simulátorech se z toho stane zážitek. VA panel s kontrastem 2500:1 dělá temné scény skutečně temné – pro hraní v noci to znamená výrazně lepší atmosféru než s IPS panelem. Připojení je přes HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, k tomu 3,5mm jack pro sluchátka. SLEVA NA MALL.CZ PŘES HEUREKU Kde je vidět, že je to monitor za pětku Hlavní výtka z recenzí: stojan není ideální. Není výškově nastavitelný, povolí jen mírný náklon a podle uživatelů se monitor lehce kýve při rázu do stolu. Pro většinu sedících uživatelů s běžnou výškou stolu výchozí pozice vyhovuje, ale pokud měříte přes 190 cm nebo máte vyšší stůl, počítejte s investicí do VESA držáku 75 × 75 mm (pozor, není to standardní 100 × 100, takže koupíte adaptér). Druhý realistický bod: jas 250 cd/m² je dnes slabý a HDR10 podpora je tedy spíš formalitou. Pro tmavou nebo zatemněnou místnost stačí, v jasně osvětlené pracovně si budete chtít stáhnout žaluzie. Specifikace 1 ms odezva (MPRT) je marketingová hodnota – reálná GtG odezva je u VA panelů blíž ke 4–5 ms, takže v tmavých scénách některých her uvidíte mírný ghosting. Pro kompetitivní e-sport profíky by to byl problém, pro 95 % hráčů je výsledek bohatě v pořádku. CHCI 34″ ULTRAWIDE S 41% SLEVOU Dáte přednost jednomu velkému ultrawide, nebo radši dvěma klasickým monitorům vedle sebe? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce monitor Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025