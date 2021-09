“Bohužel tento odkaz je nyní nedostupný. Kliknutím na tlačítko níže znovu spusťte vyhledání webové stránky” Ano, přesně tato věta se nyní objevuje na stránce, kde byste ještě před pár hodinami našli oficiální informace ohledně Galaxy S21 FE. Co nám tím chce Samsung naznačit?

Samsung ze svých stránek odstranil Galaxy S21 FE

Zařízení, které se označuje jako SM-G990B a dnes již se 100% jistotou můžeme říct, že se jedná právě o Galaxy S21 FE je s největší pravděpodobností opravdu zrušeno. Jihokorejský gigant má totiž jiné priority. Ohebný Galaxy Z Flip 3 se prodává jako na běžícím páse, přičemž kromě jiného v něm tiká nedostatkový čipset Snapdragon 888, který měl být přítomen také v Galaxy S21 FE. Jenže Z Flip zákazníci kupují za vyšší cenu a nemá s tím vůbec žádné starosti.

Původně měl být přitom telefon představen již v první polovině října na akci Galaxy Unpacked. Nyní je ale téměř jisté, že je tato akce zrušena. Dle posledních informací měl Samsung vyrobit asi 10 000 kusů telefonů Galaxy S21 FE, ovšem prozatím není jisté, zda se tento malý počet dostane do prodeje, nebo zda pro něj bude jednodušší hodit všechno do popelnice a zapomenout. Udržovat aktualizace, řešit reklamace a další komplikace kvůli tak malému počtu zařízení? To nám na Samsung úplně nesedí..

Pokukovali jste po Galaxy S21 FE?

Zdroj: GSMArena