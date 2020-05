Samsung řeší notifikační linku kolem průstřelu. Bude v Galaxy Note 20?

Zrušit výřezy a průstřely v displejích. To je pravděpodobně vysněný cíl všech výrobců mobilů na světě v oblasti designu obrazovek. Největší úsilí se v tomto směru momentálně věnuje fotoaparátům ukrytým přímo pod zobrazovací vrstvou. Možná i z toho důvodu, že to nejde tak rychle, jak si mnozí představovali, přemýšlí ale jihokorejský Samsung trochu jinak. Když nelze od aktuálně moderních průstřelů ustoupit, snad by do nich šlo vložit něco dalšího. Něco, co s bezrámečkovými telefony s obrovským poměrem obrazovky vůči tělu přístroje zmizelo. Víte, co máme na mysli? Samsung si vloni na podzim zaregistroval patent, který kolem průstřelu počítá i s grafickým prvkem pro notifikace. Mezi čočkou fotoparátu a okrajem displeje by se tak mohla v moderní podobě vrátit notifikační dioda.

Jak už to jsme si u patentů vlastně zvykli, odhalení má na svědomí nizozemská redakce LetsGoDigital. Na snímcích je různými zvýrazněno, že se zvažuje jakási tenká linka, která by těsně obepínala čočky předních fotoaparátů. Případně je doplňovala. Na starosti by mohla mít jak klasické blikání, tak i pokročilejší animace. Nabízí se například průběh stahování, čas nahrávání videa nebo hladina hlasitosti. Okamžitě po zveřejnění se rozjely spekulace, že by tuto funkci mohly mít modely z řady Galaxy Note 20. V tom případě se dá vyloučit přítomnost fotoaparátu pod displejem. Čtyři ze šesti snímků zamýšlených Samsung telefonů ukazují notifikace kolem dvojitého průstřelu. Jen jeden obrázek ukazuje osamocený foťák. Firma si tedy pojišťuje všechny možnosti, případně je chce opravdu využívat. Na dvou snímcích je vidět i tenká linka úplně mimo průstřel.

Líbilo by se vám takové designové řešení?

Zdroj: pharena