Chystá Samsung hlasového asistenta? Na CES bude představen NEON

Máme tady další důvod, proč se těšit na technologické novinky v roce 2020. Na lednovém CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegas bude představena pěkná řádka plánů z oblasti hardware i software. O některých věcech už toho víme předem hodně. Jsou ale i takové, které svou podstatu celkem úspěšně tají. V době pravidelných úniků informací je to skoro nemyslitelný úkol, ale evidentně to jde. Příkladem je projekt NEON, který na CES 2020 hodlá představit firma Samsung. Až před pár hodinami se objevily bližší informace, že by snad mohla jihokorejská společnost pod tímto názvem ukrývat vlastního hlasového asistenta. A tím pádem se zařadit do závodu o pokrytí trhu s umělou inteligencí. Samsung NEON by tak konkuroval například systémům Alexa od Amazonu, Siri od Applu, Cortana od Microsoftu či Google Asistentovi.

Samsung na tajemstvím zahalenou novinku nedávno upozornil po celém světě příspěvky na sociálních sítích. Na jednoduchém přiloženém obrázku je pouze ženská tvář a nápis “Have you ever met an ‘ARTIFICIAL’?”. V překladu jde na jasnou narážku na umělou inteligenci (v angličtině artifical inteligence – AI). K projektu NEON existuje také speciální web, Samsung na něm ale zatím nic dalšího neodhaluje. Vstup jihokorejské firmy na pole umělé inteligence a hlasových asistentů je pochopitelný a logický. Lze předpokládat, že jde o technologii, která bude v budoucím světě velmi užitečná, ne-li dominantní. Pro společnosti tyto technologie vyvíjí její laboratoř Samsung Technology & Advanced Research (STAR). Nutno podotknout, že by nešlo od jihokorejského giganta o první pokus v této oblasti. Její předchozí projekt Bixby moc slavně nedopadl. Uvidíme, zda to nyní dopadne lépe.

Uspěje podle vás Samsung s dalším hlasovým asistentem?

Zdroj: 91mobiles