Samsung Messages získaly v tichosti vylepšení, přestože už ji v nových telefonech nenajdete

Asi pamatujete na doby, kdy telefony Samsung obsahovaly po vybalení dvě aplikace na SMS. Jednu od Googlu a jednu od Samsungu. Postupem času se začala upřednostňovat ta od Googlu a v několika posledních modelech nebyla Samsung Messages ani nainstalována. Proto je překvapující, že Samsung aplikaci vylepšil o nové funkce.

Prvním vylepšením je možnost editovat odeslané zprávy. To není nic unikátního, nedávno jsme popisovali, jak to funguje u Zpráv od Googlu. Jiným zajímavým vylepšení ale je schopnost automaticky mazat zprávy OTP. Jedná se o ověřovací kódy například při registraci telefonního čísla v nějakém účtu.

Pokud byste si chtěli tuto novou funkci vyzkoušet, není to úplně snadné. Aplikaci Samsung Messages například v Galaxy S25 nenajdete. Jde sice stáhnout z Galaxy Store, ale tam je pouze verze 15.7.02.15 a my potřebujeme verzi 16.x. I když ji stáhnete z alternativního zdroje, kvůli omezením sideloadingu ve One UI 7 ji není možné nainstalovat. Zdá se, že je tato verze určená jen pro Jižní Koreu.

Zdroj: Android Authority