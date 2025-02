Už došlo i na RCS. Google chystá funkci, která je u konkurence běžná

Reklama

Když se podíváme na dnešní aplikace pro zasílání zpráv, ať už je to WhatsApp, Messeger, Telegram nebo Teams, všechny umožňují nějakým způsobem měnit odeslané zprávy. Ať už jde o smazání odeslané zprávy nebo její editaci. Google zprávy ale neumí smazat odeslanou zprávu pro všechny účastníky chatu.

Manipulace se zprávami

Pokud jeden z účastníků s odeslanou zprávou manipuluje, zobrazí se příjemci upozornění. Ne vždy je ale možné zobrazit předchozí verzi zprávy. Pokud v aplikaci Google Zprávy zkusíte smazat odeslanou zprávu, jde to, ale projeví se to pouze na vaší straně. U příjemce zůstane viditelná.

Ze screenshotů je vidět, že zatímco úprava zprávy se u příjemce projeví, smazání ne. U upravené zprávy není upozornění vidět na první pohled, ale až když na ni kliknete.

Mazání odeslané zprávy RCS

Přestože i smazání odeslané zprávy pouze u odesílatele má své využití, smazání na obou stranách konverzace dává větší smysl. Jak objevili specialisté z 9to5google, v Google Zprávách přibude nejspíš brzy i tato možnost. Při analýze kódu totiž našli nové textové řetězce, které se vážou k mazání zpráv.

<string name=”delete_for_me”>Delete for me</string> <string name=”delete_for_everyone”>Delete for everyone</string> <string name=”deleted_breadcrumb_outgoing”>You deleted a message</string> <string name=”deleted_breadcrumb_incoming”>Message deleted by its author</string> <string name=”remote_delete_fallback_text”>Sender attempted to delete a message</string>

Podle výše uvedených textů bude možné mazat zprávy na obou stranách konverzace a příjemce o tom bude informován. Pokud potřebujete z nějakého důvody například důkazy o tom, co vám kdo poslal, nejspíš vám nezbude než zůstat u klasických SMS, případně si dělat screenshoty.

Kdy bude funkce k dispozici, není jasné. Informace pochází pouze z analýzy kódu a není možné odhadnout, jak daleko je Google ve vývoji. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci u konkurence běžnou, věříme, že je to otázka krátkého času.

