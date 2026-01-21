Samsung pro Galaxy S26 uvede novou Qi2 powerbanku. Známe výbavu i cenu Hlavní stránka Zprávičky Samsung chystá magnetickou powerbanku EB-U2500 s podporou standardu Qi2 pro řadu Galaxy S26 Powerbanka nabídne kapacitu 5 000 mAh a bezdrátové nabíjení výkonem 15 W Evropská cena by měla činit 59,90 eur, tedy přibližně 1 500 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung se po letech váhání konečně chystá plně adoptovat standard Qi2, který umožňuje magnetické uchycení příslušenství na zadní stranu telefonu. Zatímco loňská řada Galaxy S25 byla sice takzvaně Qi2 Ready, postrádala integrované magnety – uživatelé si tak museli dokupovat speciální pouzdra. Řada Galaxy S26 by to konečně měla změnit a Samsung k ní připravuje i odpovídající příslušenství. Renomovaný leaker Roland Quandt nyní v článku na serveru WinFuture odhalil powerbanku označenou jako Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB-U2500. Co powerbanka nabídne? Praktický stojánek v balení Cena a dostupnost Samsung dohání konkurenci Co powerbanka nabídne? Podle uniklých informací disponuje powerbanka EB-U2500 baterií s kapacitou 5 000 mAh. To v praxi znamená, že takřka určitě nebude schopna plně nabít ani základní Galaxy S26, natož větší modely Plus a Ultra – je totiž nutné počítat se ztrátami při bezdrátovém přenosu energie. Bezdrátové nabíjení podle standardu Qi2 probíhá výkonem 15 W. Kdo preferuje rychlejší dobíjení, může využít USB-C port. Přes kabel powerbanka dodá až 20 W s podporou USB Power Delivery i Qualcomm QuickCharge. Samotnou powerbanku pak lze nabíjet výkonem 25 W. Praktický stojánek v balení Zajímavým doplňkem je výklopné rameno, které umožňuje powerbanku použít jako stojánek pro telefon. Při sledování videí nebo videohovorech tak nebudete muset telefon opírat o nějaký předmět. Jde o funkci, kterou nabízí i řada konkurenčních MagSafe powerbank pro iPhony. Cena a dostupnost Doporučená cena pro evropský trh byla stanovena na 59,90 eur, což v přepočtu činí přibližně 1 500 Kč. Vzhledem ke kapacitě 5 000 mAh jde o poměrně vysokou částku, ovšem u oficiálního příslušenství od Samsungu to není překvapivé. Powerbanka by se měla v obchodech objevit ještě před uvedením řady Galaxy S26, která má být představena 25. února. Samsung dohání konkurenci Je třeba poznamenat, že Samsung v ohledu podpory Qi2 za konkurencí trochu zaostává. Vlajkové telefony Google Pixel 10 přišly s integrovanými magnety pro plné využití tohoto standardu již loni a výrobce k nim nabízí řadu vlastního příslušenství. Nicméně lepší pozdě než nikdy – majitelé Galaxy S26 se konečně dočkají plnohodnotné podpory magnetického příslušenství bez nutnosti používat speciální kryty. Pořídili byste si magnetickou powerbanku od Samsungu? Zdroje: WinFuture, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátové nabíjení powerbanka Samsung Samsung Galaxy S26 únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025