Samsung pro Galaxy S26 uvede novou Qi2 powerbanku. Známe výbavu i cenu

  • Samsung chystá magnetickou powerbanku EB-U2500 s podporou standardu Qi2 pro řadu Galaxy S26
  • Powerbanka nabídne kapacitu 5 000 mAh a bezdrátové nabíjení výkonem 15 W
  • Evropská cena by měla činit 59,90 eur, tedy přibližně 1 500 Kč

Adam Kurfürst
21.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB U2500 na stole ai ilustrace

Samsung se po letech váhání konečně chystá plně adoptovat standard Qi2, který umožňuje magnetické uchycení příslušenství na zadní stranu telefonu. Zatímco loňská řada Galaxy S25 byla sice takzvaně Qi2 Ready, postrádala integrované magnety – uživatelé si tak museli dokupovat speciální pouzdra. Řada Galaxy S26 by to konečně měla změnit a Samsung k ní připravuje i odpovídající příslušenství. Renomovaný leaker Roland Quandt nyní v článku na serveru WinFuture odhalil powerbanku označenou jako Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB-U2500.

Co powerbanka nabídne?

Podle uniklých informací disponuje powerbanka EB-U2500 baterií s kapacitou 5 000 mAh. To v praxi znamená, že takřka určitě nebude schopna plně nabít ani základní Galaxy S26, natož větší modely Plus a Ultra – je totiž nutné počítat se ztrátami při bezdrátovém přenosu energie. Bezdrátové nabíjení podle standardu Qi2 probíhá výkonem 15 W.

Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB U2500 render s kabelem

Kdo preferuje rychlejší dobíjení, může využít USB-C port. Přes kabel powerbanka dodá až 20 W s podporou USB Power Delivery i Qualcomm QuickCharge. Samotnou powerbanku pak lze nabíjet výkonem 25 W.

Praktický stojánek v balení

Zajímavým doplňkem je výklopné rameno, které umožňuje powerbanku použít jako stojánek pro telefon. Při sledování videí nebo videohovorech tak nebudete muset telefon opírat o nějaký předmět. Jde o funkci, kterou nabízí i řada konkurenčních MagSafe powerbank pro iPhony.

Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB U2500 se stojankem render

Cena a dostupnost

Doporučená cena pro evropský trh byla stanovena na 59,90 eur, což v přepočtu činí přibližně 1 500 Kč. Vzhledem ke kapacitě 5 000 mAh jde o poměrně vysokou částku, ovšem u oficiálního příslušenství od Samsungu to není překvapivé. Powerbanka by se měla v obchodech objevit ještě před uvedením řady Galaxy S26, která má být představena 25. února.

Samsung dohání konkurenci

Je třeba poznamenat, že Samsung v ohledu podpory Qi2 za konkurencí trochu zaostává. Vlajkové telefony Google Pixel 10 přišly s integrovanými magnety pro plné využití tohoto standardu již loni a výrobce k nim nabízí řadu vlastního příslušenství. Nicméně lepší pozdě než nikdy – majitelé Galaxy S26 se konečně dočkají plnohodnotné podpory magnetického příslušenství bez nutnosti používat speciální kryty.

Pořídili byste si magnetickou powerbanku od Samsungu?

Zdroje: WinFuture, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
