Kategorie monitorů do 10 000 Kč, kam počítáme i dnes testovaný Samsung Smart Monitor M7 se neustále rozrůstá. Tento kousek je ovšem kategorií tak trochu sám pro sebe. Nabízí totiž všestrannost. Nepočítejte s tím, že dostanete nejlepší barvy, rychlou odezvu či vysokou obnovovací frekvenci. Za to ale dokáže fungovat bez jakéhokoliv externího zdroje a nabízí funkce, na které jsme zvyklí spíše u chytrých televizorů.

Proč existuje Samsung Smart Monitor M7?

Když nám agentura nabídla na test Samsung Smart Monitor M7, trochu jsme si o něm načetli a ptali se sami sebe, na co je takový produkt vůbec dobrý. Proč byste chtěli mít u něčeho, jako je monitor chytré funkce? Test jsme tedy nakonec přijali s tím, že jsme chtěli otestovat monitor, který v ničem vyloženě nevyniká, ale za to dokáže odbavit velkou část vaší práce i zábavy.



Design a ovladač

Samsung Smart Monitor M7 32″ vypadá minimalisticky a přesně by zapadl do místnosti, jako je studentský pokoj. O tom ale až později. Monitor je nabarven do matné černé a překvapí vás také poměrně tenké rámečky okolo displeje. Někteří zahraniční recenzenti trochu kritizují konstrukci a její kvalitu, s čímž však nesouhlasíme. Stále se totiž jedná o budget monitor, který nemá nikterak dramaticky horší zpracování než konkurence.

Potěší vás i portová výbava. Na zadní straně monitoru nalezneme tři USB-A 2.0 porty, dva HDMI 2.0 konektory a také USB-C, které navíc podporuje až 65W nabíjení, takže přes něj dobijete i jakýkoliv moderní notebook. Jediné, co by vám mohlo vadit je fakt, že si nemůžete na stojanu nastavit výšku monitoru, ani jej otočit. Řešením však může být jiný držák nebo přivrtání na zeď přes standard VESA. Dnes už ikonický ovladač ve tvaru banánu je skvělý.

Chválili jsme ho v několika ostatních recenzích a uděláme to i v tomto případě. Padne skvěle do ruky a naleznete na něm vše, co budete k obsluze televi..ehm, monitoru potřebovat. Jasně, chybí tu třeba čísla, ale osobně si nepamatujeme, kdy bychom je naposledy na naší starší Samsung televizi použili. Monitor disponuje také vestavěnými reproduktory, které mají poměrně vysokou maximální hlasitost, ovšem chybí basy a celkově nejde o žádný zážitek pro audiofily. Na základní poslech u Netflix seriálů ale slouží více než dobře.



Kvalita obrazu

Typ panelu: VA

Úhlopříčka displeje: 32 palců

Nativní rozlišení: 3840 x 2160 pixelů

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Doby odezvy: 8 ms

Maximální jas: 250 nitů

Nemá smysl chodit okolo horké kaše. Tento monitor vám nedokáže poskytnout ty nejlepší barvy. Pojďme začít několika čísly. Pokrývá pouze 73,9 % gamutu DCI-P3 a 71 % Adobe RGB. Zároveň se jedná o VA typ displeje, což znamená, že na 10bitové barvy můžete rovnou zapomenout. Co tím chceme říct? Pro grafiky či fotografy je takový typ displeje naprosto nevhodný. Jihokorejská firma však ani nepočítá s tím, že by si tento produkt koupil někdo, kdo barevnou přesnost potřebuje. Stejně to je i s hraním.

Jedná se o 4K panel, a vzhledem k tomu kolik monitor stojí by mohl jen šílenec počítat s tím, že bude mít vyšší obnovovací frekvenci, než 60 Hz. Doba odezvy, která činí 8 ms by však o mohla být o něco nižší a jas zase o něco vyšší. Na druhou stranu je obraz jemný a to i v situacích, kdy jej máte na stole a používáte ho jako klasický monitor. Hrát se na něm dá. Je jen otázka, jaké jsou vaše nároky. Hrajete-li kompetitivní online střílečky, je jasné že takový produkt nebude nic pro vás. Pokud máte ale herní konzoli a odpočíváte u singleplayerových titulů, nebude vás monitor téměř nijak limitovat.



Chytrá televize? Ne, tohle je monitor

Jak bylo řečeno v úvodu, hlavní zbraní monitoru Samsung Smart Monitor M7 je jeho všestrannost. Běží na něm systém Tizen a můžete tedy počítat s veškerými chytrými funkcemi, na jaké jste zvyklí u televizí. Samozřejmě také nechybí podpora Samsung DeX, která vám v případě základní kancelářské práce dokáže nahradit v kombinaci s klávesnicí a myší počítač.

Na Tizen lze samozřejmě dostat celou řadu aplikací jako je Netflix, HBO Go, O2 TV (která ale funguje mizerně, což není chyba Samsungu), Telly, Plex, Apple TV Plus, YouTube nebo Spotify, díky kterým můžete dělat přesně to, co zrovna chcete. Nechybí ani možnost pracovat pomocí cloudu přes Office 365.



Cena a dostupnost

Samsung Smart Monitor M7 32″ je k dispozici na většině českých e-shopů a to za cenu 8 990 Kč. V akci se dá sehnat ale o něco levněji a navíc byl na CES 2022 představen nástupce Samsung Smart Monitor M8. Můžete tedy nějakou dobu počkat, než bude monitor v akci nebo si rovnou pořídit novější model.



Proč si koupit Samsung M7 Smart Monitor?

Na začátku jsme se sami sebe ptali, k čemu je vůbec takový produkt dobrý. Proto jsme si jej nakonec také půjčili. Dokázali jsme tedy poté, co jsme monitor vrátili odpovědět na otázku, proč si koupit Samsung M7 Smart Monitor? Zřejmě ano. Jedná se o zařízení, na kterém dokážete díky jeho velikosti pohodlně odbavit veškerou kancelářskou práci a to ať už přes Samsung DeX nebo přes laptop, který navíc můžete přímo z monitoru pohodlně nabíjet.

Pokud si večer chcete pustit Netflix nebo zahrát hru, u které není důležitá každá milisekunda, poslouží tento monitor velmi dobře. Dokážeme si představit situaci, kdy takový produkt nahradí ve studentském pokoji televizi i počítač zároveň a právě pro uživatele, kteří tyto vlastnosti ocení je tento produkt stvořený.

Klady + 4K rozlišení

+ velikost

+ chytré funkce

+ minimalistický design

+ dostatek portů

+ USB-C zvládne nabíjet i notebook

+ vestavěné reproduktory

+ přijatelná cena

Zápory – nelze nastavit výšku stojanu

– pomalejší odezva

– nižší jas

Jak se vám Samsung Smart Monitor M7 zamlouvá?

Za zapůjčení monitoru děkujeme společnosti Samsung.