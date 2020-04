Tip: Extrémně snadný přenos souborů mezi Samsung mobily a Windows

Jak přenést co nejjednodušeji soubory mezi telefonem a počítačem? Přes datový kabel? Přes cloudovou službu? Ano, to jsou základní možnosti. Několik výrobců pak pracuje i na vlastních systémech, které to umožňují bezdrátově. Jedním se pochlubilo například Huawei u posledních vlajkových modelů. V tento moment ale máme dobrou zprávu hlavně pro majitele Samsung telefonů. Jihokorejská firma prohloubila spolupráci s Microsoftem a výsledkem je extrémně snadný bezdrátový přenos souborů mezi Samsung přístroji a Windows. A to bezdrátově a pouhým “tažením” aneb drag-n-drop způsobem.

To je možné díky poslední aktualizaci sesterských aplikací Link to Windows z Obchodu Play a Your Phone (Váš telefon) z Microsoft Store. Několik dní byla tato funkce dostupná pouze betatesterům z komunity Windows Insider, teď ale vyšla veřejně. Postupně se má dostat ke všem zařízením, která jsou kompatibilní s Link to Windows. Pokud aplikaci ve svém Samsungu máte a novou možnost zatím nevidíte, zkuse počkat na další aktualizaci.

Here's a demo of how Microsoft's Your Phone's "drag and drop" files feature works. Pretty self-explanatory, but also just awesome. Very useful for mobile workers/media. pic.twitter.com/YGx10uT3IS — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) April 15, 2020

Návod: Nový drag-n-drop přenos souborů mezi Samsung přístrojem a Windows

Základní požadavky

Samsung přístroj s aplikací Link To Windows ve verzi 1.0.51.35 a vyšší

Počítač s Windows a aplikací Váš telefon

Obě zařízení připojená na stejnou WiFi (kabelové připojení není nutné)

Typy souborů a omezení

Podporovány jsou všechny typy souborů, ale ne složky

Naráz je možné přenést 100 souborů

Velikost žádného nesmí překročit 512 MB

U přenosu je nutné mít otevřenou plochu telefonu v aplikaci Můj telefon a ta se nesmí minimalizovat

Your Phone Companion - Link to Windows Microsoft Corporation

Přenos souborů z telefonu Samsung do Windows

Ze složky Moje soubory

Skrze aplikaci Můj telefon najděte složku Moje soubory

Klikněte a podržte (myší) na vybraném souboru, dokud se nezaškrtne výběrové políčko

Vybrat takto můžete i více souborů

Dalším kliknutím a přetažením můžete soubory umístit na libovolné místo v počítači

Kurzor změní svou podobu v momentě, kdy je možné soubory pustit

Z aplikace Galerie

Skrze aplikaci Můj telefon najděte složku Alba

Klikněte a podržte (myší) na vybraném souboru, dokud se nezaškrtne výběrové políčko

Vybrat takto můžete i více souborů

Dalším kliknutím a přetažením můžete soubory umístit na libovolné místo v počítači

Kurzor změní název na “kopírovat” v momentě, kdy je možné soubory pustit

Přenos souborů z Windows do telefonu Samsung

Skrze aplikaci Můj telefon mějte otevřenou plochu telefonu

Přetáhněte myší soubory do okna aplikace Můj telefon

Soubory se zkopírují do složky Stažené soubory

Pokud se vám z jakéhokoli důvodu objeví například červené kolečko namísto kurzoru, nelze takový přesun provést. Může to být způsobeno počtem souborů, překročením limitu velikosti jednoho z nich nebo pokusem přenášet celou složku. Kolečko se objeví i v případě, kdy se snažíte kopírovat soubory ve více přenosech – v běhu může být vždy jen jeden. Celý systém je stále ve vývoji a tak může docházet k chybám. I tak ale jistě nový přenos souborů mezi Samsung přístroji a systémem Windows uživatele zařízení jihokorejský značky potěší. Za nás je ještě škoda, že je velikostní limit pro jeden soubor nastaven na 512 megabajtů. Nová vychytávka pak trochu ztrácí na významu při nemožnosti přetahovat například velká videa.

Vyzkoušeli jste tuto možnost přenosu? Funguje vám?

Zdroj: Microsoft