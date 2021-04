Jablíčkáři, takhle vypadá Android: Samsung vydal ukázkové prostředí iTest

Jak byste jako uživatelé systému Android vysvětlovali majiteli iPhonu, jak funguje váš telefon a v čem je třeba odlišný, lepší, horší? A jak byste to asi dělali z pozice výrobce či vývojáře? Jednou z variant je dát dotyčnému daný přístroj do ruky. To ale mnohdy nejde, například i kvůli aktuální situaci ve světě. Samsung nicméně vymyslel aplikaci / webovou stránku jménem iTest, která konkrétně majitelům iPhonů dokáže ukázat, jak Android prostředí vypadá.