Je tomu přibližně měsíc, co jsme vás informovali o tom, že do hodinek Galaxy Watch4 míří prohlížeč Samsung Internet. Ano, už i na chytrých hodinkách si můžete procházet internet, ačkoliv to upřímně není nic extra pohodlného. Nejprve jsme si ale mysleli, že jihokorejská firma si aplikaci nechá pouze pro své hodinky, což se ale naštěstí pro majitele ostatních Wear OS hodinek nenaplnilo.

Samsung Internet je nyní dostupný na většině Wear OS hodinek

Podporu pro Samsung Internet totiž získávají i Wear OS hodinky od dalších výrobců, což znamená že aplikace ani očividně nevyžaduje Wear OS 3. Uživatelé na redditu potvrzují, že mají aplikaci funkční na hodinkách jako je třeba Fossil Gen 5, Oppo Watch, TicWatch Pro 3 GPS, Casio WSD-F30 nebo třetí generaci Moto 360.

Nám se podařilo aktualizaci rovněž dostat do hodinek TicWatch Pro 3 GPS, tak nám schválně dejte vědět do komentářů, zda funguje aplikace i vám a jaké hodinky vlastníte.

Jaké Wear OS hodinky používáte?

Zdroj: SamMobile