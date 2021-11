Samsung Internet patří mezi nejlepší prohlížeče pro Android zařízení a nyní dostává dvě užitečné vychytávky, přičemž jednu z nich můžeme znát z Google Chrome. Je vidět že se jihokorejská firma snaží své aplikace neustále vylepšovat a tyto novinky posunou prohlížeč zase o kousek dál.

Samsung Internet má dvě nové funkce

Novinky jsou zatím k vidění v beta verzi Samsung Internet v16.0.2.15. První z nich je funkce, která umožní přesunout adresní řádek z horní části displeje na spodní, což usnadní procházení webu především na opravdu velkých telefonech jako je třeba Galaxy S21 Ultra. S podobnou funkcí přišel také Apple ve svém prohlížeči Safari v iOS 15.

Další velmi užitečnou funkcí je možnost přesouvat si karty do skupin. To vám umožní organizovat si karty třeba za pomoci různých štítků a udělat si vše přehlednější, než mít otevřených 20 různých karet a složitě mezi nimi hledat co potřebujete. Stejnou funkci nabízí Google Chrome pro Android už od začátku letošního roku. Samsung rovněž představil funkci, která je zaměřená na ochranu soukromí a upřednostňuje protokol HTTPS před HTTP.

Jak se vám novinky líbí?

Zdroj: androidcentral