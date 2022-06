Prohlížeč Samsung Internet se učí vytáhnout text z obrázků

Vývojáři společnosti Samsung poslali do světa betaverzi v18 svého základního mobilního prohlížeče Samsung Internet. Aplikace, která má díky citlivější péči o soukromí nebo pohodlnosti méně zkušených uživatelů hodně fanoušků i v konkurenci giganta Google Chrome, tímto dostává kromě různých oprav i nové funkce. Mezi novinkami se objevila například i schopnost přímého kopírování či jinak řečeno extrakce textu z obrázků.

Zaváděná funkce je dostupná skrze kontextovou nabídku u konkrétního obrázku. Po klepnutí na extrakci je možné označit oblast s textem, který se dá následně například odeslat i do překladače, ale hlavně jej může uživatel zkopírovat do schránky pro další použití. Extrakce textu je prozatím dostupná jen u zařízení s nadstavbou One UI 4.1.1, což v tuto chvíli představuje pouze řada Galaxy S22.

K dalším novinkám v Samsung Internet Beta v18 patří například ochrana soukromí před weby využívajícími tzv. CNAME Cloaking nebo možnost přesnějšího nastavení zobrazování panelů na velkém displeji telefonu Galaxy Z Fold3.

Jaké máte zkušenosti s prohlížečem Samsung Internet?

Zdroj: apolice