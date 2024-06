Společnosti Samsung a iFixit spolupracovaly na programu oprav

iFixit obvinil Samsung, že komplikuje snadné opravy svých zařízení

Dva roky stará spolupráce tak byla ukončena

V roce 2022 se společnosti Samsung a iFixit spojily, aby nabídly originální náhradní díly pro telefony a tablety Galaxy. To se nyní chýlí ke konci. A iFixit si vůbec nebere na adresu Samsungu servítky.

Společnost iFixit uvedla, že „neustále čelí překážkám, které je nutí pochybovat o závazku společnosti Samsung učinit opravy dostupnějšími“. Od 17. června 2024 „iFixit již nebude určeným distributorem dílů a nástrojů třetích stran společnosti Samsung“.

Co iFixit vadí

Dva hlavní problémy, které byly zmíněny, jsou náklady a to, že Samsung nenavrhuje své produkty tak, aby byly lépe opravitelné: „Nemohli jsme dostat díly do místních opraváren za ceny a množství, které by dávalo obchodní smysl. Ceny dílů byly tak nákladné, že mnoho spotřebitelů se rozhodlo svá zařízení raději vyměnit, než opravit.“ Jeden příklad za všechny: iFixit byl omezen na prodej „sedmi dílů Samsung na opravnu za čtvrtletí“.

Kyle Wiens, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti iFixit, řekl, že jedním z hlavních důvodů rozpadu je cena dílů Samsungu. Například baterie, které Samsung dodává, jsou předem přilepené k obrazovce telefonu, což nutí zákazníky zaplatit více než 160 dolarů za výměnu baterie. Naopak výměna baterie za iPhone nebo Pixel stojí asi 50 dolarů. Wiens se domnívá, že ceny součástek Samsungu jsou tak vysoké a jeho telefony jsou tak obtížně opravitelné, že se zákazníci rozhodují jednoduše si koupit nové telefony, než aby je opravovali.

Navzdory tomu, že partnerství skončí 17. června, iFixit plánuje stále skladovat díly Samsung a vydávat návody k opravám. Wiens však poznamenává, že nebude spolupracovat přímo s OEM na příručkách oprav, takže mohou být nakonec méně podrobné než dříve.

Vyjádření iFixit

Od 17. června 2024 již iFixit nebude určeným distributorem dílů a nástrojů třetích stran společnosti Samsung.

Nebudeme mít množstevní limit sedmi dílů Samsung na opravnu za čtvrtletí.

Samsung na opravnu za čtvrtletí. Z iFixit nebudou odstraněny žádné stávající informace , ale nebudeme přímo spolupracovat se společností Samsung na vývoji nových příruček.

, ale nebudeme přímo spolupracovat se společností Samsung na vývoji nových příruček. Budeme i nadále prodávat náhradní díly a opravovat opravné sady pro zařízení Samsung, získávat náhradní díly OEM, pokud jsou k dispozici, a jasně uvádět, zda jsou díly originální nebo poprodejní. Stejně jako to děláme u opravných dílů Apple

Má Samsung máslo na hlavě?

Zdá se, že zatímco Samsung v propagačních materiálech zdůrazňuje udržitelný přistup a jako příklad uvádí snížení obsahu plastu v balení a kontroverzní odebrání nabíječky, není vidět žádný postup v návrhu zařízení, aby šly snadno opravit.

Věříte Samsungu, že se snaží o ekologický přístup?

Zdroj: AndroidAuthority