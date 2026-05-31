Vlajkový soundbar Samsungu je v Česku. HW-Q990H znovu nastavuje laťku Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Samsung uvádí na český trh novou vlajkovou soundbar sestavu HW-Q990H s konfigurací 11.1.4 Cena je 27 990 Kč, s aktuálním cashbackem klesá na 22 990 Kč — na rozdíl od jiných novinek je už skladem V balení najdete soundbar, bezdrátový subwoofer i pár zadních reproduktorů s up-firing měniči pro Dolby Atmos Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Řada Samsung Q990 patří k tomu nejlepšímu, co se v segmentu konzumních soundbarů za posledních pět let urodilo. Britské What Hi-Fi? jí opakovaně dávalo plný počet hvězd, prodeje běží a Samsung nemá důvod do téhle vyladěné sestavy zasahovat víc, než je nutné. Samsung HW-Q990H je čerstvý nástupce loňského Q990F a od jeho českého uvedení nás dělí jen pár dní — na Alze je už dokonce skladem za 27 990 Kč, případně 22 990 Kč s cashbackem v rámci aktuální samsungovské akce. Domácí kino bez AV receiveru a bez kabelů Co je nového oproti Q990F Kompromisy a cena vs. konkurence Domácí kino bez AV receiveru a bez kabelů HW-Q990H je kompletní 11.1.4kanálová sestava, která se chce postarat o všechny vrstvy filmového zvuku. V balení najdete tři kusy hardwaru — hlavní soundbar s 11 měniči pro přední a prostorové kanály, aktivní bezdrátový subwoofer a dvojici bezdrátových zadních reproduktorů, které navíc obsahují up-firing měniče hrající o strop pro plnohodnotné výškové kanály Dolby Atmos. Celkový výkon činí 756 W a Samsung tvrdí, že právě tahle kombinace fyzických zadních reproduktorů a stropních odrazů dělá při sledování filmů největší rozdíl oproti levnějším soundbarům, které prostor jen simulují. Samsung HW-Q990H na Alze Důležité je, že to nepotřebuje AV receiver. Všechno jde bezdrátově přes Wi-Fi, takže od televizoru vede do soundbaru jediný HDMI kabel a od subwooferu se zadními reproduktory přes celý obývák nejdou žádné dráty — jen napájení. Tohle je pro řadu zákazníků zásadní argument. Klasická 5.1.2 sestava s receiverem znamená vrtání do zdí, tahání reproduktorových kabelů a hrátky s nastavováním Dolby Atmos. Samsung tohle všechno odstraňuje a slibuje srovnatelný výsledek. Co je nového oproti Q990F Pokud znáte loňský Q990F, hardwarový skok je spíš evoluční — Samsung se nepouští do žádných radikálních změn, ladí detaily. Hlavní novinkou je funkce Sound Elevation, která pomocí algoritmů a horních měničů virtuálně vyzvedne dialogy směrem ke středu obrazovky. To je problém všech soundbarů umístěných pod televizorem — hlas hlavní postavy vychází ze spodního okraje, místo aby přicházel z místa, kde mluvčí stojí na obrazovce. Sound Elevation tohle má řešit posunutím středového kanálu výš pomocí up-firing reproduktorů. Vedle toho Samsung vylepšil AI Active Voice Amplifier Pro, který v reálném čase analyzuje hluk v místnosti a podle něj zvedá hlasitost dialogů. Když projíždí kolem auto nebo se rozjede pračka ve vedlejší místnosti, hlasy nezaniknou v okolním ruchu. Funkce Auto Volume zase vyrovnává nepříjemné výkyvy hlasitosti — typicky reklamy, které jsou na všech televizích hlasitější než pořady. SpaceFit Sound Pro dál automaticky kalibruje výstup podle akustiky místnosti, takže nemusíte ručně nic ladit. Pro hráče Samsung do soundbaru integroval Gaming Hub s herním režimem, který se přepne automaticky podle připojené konzole. HDMI 2.1 s eARC zvládne 4K signál v plné kvalitě, takže můžete vést PS5 nebo Xbox Series X přímo přes soundbar bez ztráty obrazu. Drobnost, kterou ale ocení každý, kdo někdy bojoval s nedostatkem HDMI vstupů na televizoru. Kompromisy a cena vs. konkurence Cena 27 990 Kč (s cashbackem 22 990 Kč) zní vysoko, dokud se nepodíváte na konkurenci. Ekvivalentní sestava od Sonosu — Arc Ultra plus subwoofer plus dvě Era 300 jako zadní reproduktory — vás v Česku vyjde výrazně přes 50 tisíc korun. Dolby Atmos sestavy od Bose, B&O nebo Sennheiseru se pohybují podobně. Samsung si tedy za vlajkovou loď nechá zaplatit, ale v kontextu trhu jde o jednu z nejdostupnějších cest, jak dostat domů Dolby Atmos s fyzickými zadními reproduktory. Samozřejmě nečekejte zázraky — žádný soundbar, jakkoli pokročilý, nenahradí pořádný AV receiver s pasivními reproduktory v dobře akusticky upravené místnosti. To prostě nejde. Ale když si zájemce kupuje soundbar a ne hi-fi, ví, do čeho jde. Q990H navíc plně rozsvítí potenciál ve spojení s televizorem Samsung díky technologii Q-Symphony, která zapojí i vestavěné reproduktory televizoru jako doplněk soundbaru. Pokud máte televizor jiné značky, funguje samostatně, jen o tuhle finální vrstvu přijdete. Samsung HW-Q990H na Alze Stačí vám soundbar s vestavěnými basy, nebo musí být v obýváku pořádný subwoofer? Zdroj: What Hi-Fi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi