Samsung vylepšil připojování mobilu k dalším chytrým věcem

Telefony a tablety Samsung v sobě mají díky nadstavbě One UI základní funkci zvanou Hledání nedalekých zařízení, která již několik let pomáhá snazším způsobem navázat spojení s chytrými prvky v okolí, aniž by dokonce bylo nutné mít zapnuté Bluetooth. Vychytávka zvládá upozornit například na blízké Galaxy Watch, Galaxy Buds nebo prvky spadající do Samsung Smart Things. S aktuálním nástupem univerzálního protokolu Matter se korejská firma rozhodla příjemně upravit právě i nástroj Hledání nedalekých zařízení.

Funkce nově ve verzi 11.1.08.07 (aktualizace momentálně probíhá automaticky přes Galaxy Store) podporuje párování Matter Easy Pair. To v praxi znamená, že upozornění o přítomnosti blízkého zařízení, ke kterému je možné mobil či tablet připojit, už nebudou omezena pouze na produkty značky Samsung. Jde o jeden z řady pozitivních dopadů zmíněného standardu Matter, který má zajistit co největší vzájemnou kompatibilitu smart zařízení od různých výrobců.

Zdroj: sammobile