Samsung přidává do aplikace Health tmavý režim

Společnost Samsung představila tmavý režim pro celý systém ještě předtím, než ho předstvil Google i Apple. V One UI 2.0 je tento režim ještě vylepšen a implementován do více aplikací. To však až dodnes neplatilo pro aplikaci Samsung Health.

Aplikace Samsung Health již dříve prošla výrazným přepracováním, ovšem tmavý režim stále chyběl. Nyní naleznete na úvodní stránce přepínač, který nechá vaše oči alespoň trochu odpočinout. Celé pozadí je černé, přičemž tlačítka, lišty a menu je zbarevno do šedého odstínu. Pokud máte ve svém Samsung telefonu zapnutý tmavý režim, zobrazí se vám v aplikaci autmaticky. V opačném případě ho jednoduše aktivujete přímo v aplikaci. K funkčnosti je zapotřebí verze 6.9 či novější, stáhnete ji jednoduše z Google Play.

Uvítáte tmavý režim v Samsung Health?

Zdroj: androidpolice.com