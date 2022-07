Ožil Samsung Gaming Hub. Nabídne hry z GeForce Now či Xboxu

Společnost Samsung oficiálně spustila avizované herní prostředí Gaming Hub pro své chytré televizory a monitory. Nová platforma bude na nejnovějších zařízeních této značky dostupná zdarma a nabídne přímé připojení do několika velkých cloudových herních služeb současně. Mezi partnery nechybí například Nvidia GeForce NOW, Xbox Game Pass nebo Google Stadia. Hraní her z těchto služeb bude možné rovnou bez nutnosti připojení jakéhokoli dalšího zařízení. Snad kromě sluchátek nebo gamepadu.

Novinka, která zprostředkuje kromě zmíněných služeb přístup také k platformám Utomik, Twitch, YouTube, Spotify a časem Amazon Luna, bude zakomponovaná v sytému Tizen OS v televizorech a monitorech z roku 2022. Nutností pochopitelně bude kvalitní mobilní připojení a přihlášení do daných platforem.

Naostro spuštěný Samsung Gaming Hub podporuje širokou škálu audio headsetů i herních kontrolerů a velkou výhodou je, že párování nebude komplikovaně probíhat s konkrétní službou, ale přímo s Gaming Hubem. Korejská firma samozřejmě slibuje maximálně pohodový zážitek z hraní, k čemuž má přispět nízká latence přijímaného obsahu a celkově vylepšená svižnost Tizenu.

