Samsung vydal aplikaci, která vylepší výkon jeho telefonů pro hraní her

Doby, kdy byl vrcholem mobilního hraní Snake nebo Angry Birds, jsou dávno pryč. I podprůměrné chytré telefony dnes dokáží rozjet hru, se kterými by měl před několika lety problém třeba i počítač. Hardware jde kupředu závratným tempem a i na telefonech si tak můžeme užívat skvěle vypadající, propracované a výkonnostně náročné tituly. V takové situaci už je potřeba myslet i na to, že aktualizace a příchod nových her kladou téměř každý den nové a nové nároky na hardware. Speciálně na grafické procesory neboli GPU. Za běžných okolností jsou jejich ovladače aktualizovány společně s ostatními updaty. Jenže to už nestačí a je potřeba to provádět častěji. Uvědomuje si to i Samsung, který nyní vydal aplikaci GameDriver.

Nový nástroj má za úkol právě neustálý dohled nad aktuálností ovladačů pro GPU. Má ho v rukou nejen korejská firma, ale i partnerští vývojáři a vydavatelé her nebo výrobci grafických procesorů v čele s ARM a Qualcomm. Samsung GameDriver je v tuto chvíli dostupný pro modely série Galaxy S20 a Note 20. Podporuje zatím jen hry Call of Duty: Mobile, Black Desert a Fortnite. Další mobily a tituly ale budou přibývat.

Podobný princi aktualizací před nějakou dobou zavedly i společnosti Xiaomi a OPPO. Jejich vybrané telefony mají taktéž možnost stahovat ovladače GPU mimo klasickou periodu systémových či bezpečnostních updatů. Dá se očekávat, že další výrobci se budou se stejným principem přidávat.

Jak jste spokojeni s herním výkonem vašeho mobilu?

Zdroj: XDA