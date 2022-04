Samsung Galerie patří bezpochyby k tomu nejlepšímu, co nadstavba One UI nabízí. Jde o jednu z nejpropracovanějších systémových aplikací, která nabízí hromadu funkcí, o kterých jste možná nevěděli. V tomto článku se tedy mrkneme na 4 tipy pro aplikaci Galerie.

1. Přesuňte si fotografie do Zabezpečené složky

Pokud nechcete, aby některé fotografie kdokoliv viděl, ať už tím že se vám dostane do telefonu sám, nebo se vám do něj zrovna bude dívat, přesuňte si je do Zabezpečené složky. Nastavení je velice snadné. Stačí vybrat fotografie, video nebo rovnou celé album, které chcete skrýt a následně vybrat v pravém horním rohu nabídku Další a klepnout na možnost Přesunout do Zabezpečená složka. Jestliže jste si ji nikdy předtím nedělali, budete tak muset učinit. Stačí postupovat dle pokynů, které se vám objeví na obrazovce.

2. Vyzkoušejte nástroj mazání objektů

Když Google přišel v Pixelech 6 s možností kouzelná guma, bylo okolo toho poměrně velké haló. Jenže Samsung má tuhle funkci už více než rok. Mimo to můžete mazat také odrazy a stíny, což funguje v některých případech celkem dobře. Stačí vybrat u fotky možnost tužky a následně v pravém horním rohu klepnout na tři tečky. Následně se vám ukáže hned několik možností, mezi kterými je i mazání objektů.

3. Zobrazení a editace EXIF dat

Chcete vědět, kdy jste danou fotografii pořídili, jakou má velikost, rozlišení, nebo jakým snímačem byla pořízena? Pak stačí na vybrané fotce přejet prstem směrem nahoru a následně klepnout na označení fotky. Dostanete se do detailů, které normálně nejsou viditelné. A pokud byste chtěli, můžete tato data jednoduše editovat. Stačí klepnout na možnost Upravit v pravém horním rohu. Zde lze navíc přidat také polohu.

4. Skryjte soukromá alba v Galerii

Výchozí nastavení telefonů Samsung je udělané tak, že se vám nové složky s mediálními soubory zobrazí jako nové album v aplikaci Galerie, což ale není vždy žádoucí. Jestliže si chcete udržet vaší galerii pěkně čistou, můžete tato alba (třeba z Messengeru, WhatsAppu a dalších appek) skrýt. Stačí v záložce Alba klepnout na tři tečky a vybrat možnost Skrýt nebo zobrazit alba.

Máte nějaké další tipy pro aplikaci Samsung Galerie?