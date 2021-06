Nová verze Samsung Galerie zpříjemní procházení fotek

Vývojáři korejského Samsungu posílají do světa novou verzi základní aplikace Galerie s označením 12.1.07.5. Přinášejí dvě zajímavé funkce, jednu pro tablety a druhou pro mobilní telefony. V případě tabletu jde o přesun několika položek do souhrnného “hamburger” menu v rohu. Účelem je vyčištění prostoru pro samotné prohlížení fotek. To samé pak potkalo i zobrazování na mobilech. Samsung Galerie má nově automatizované celoobrazovkové prohlížení fotek.

Procházení snímků přes celý displej v tomto případě znamená, že aplikace skryje například i spodní softwarová tlačítka nebo horní popisky a navíc otáčí fotky či videa po naklonění mobilu. A to i v případě, že máte otáčení v systému vypnuté. Jde o malý detail, který ale určitě zpříjemní sledování pořízeného obsahu. Třeba i v kolektivu více lidí u jednoho mobilu. Celoobrazovkové prohlížení fotek neboli “Full screen scrolling” má Samsung Galerie jako novou možnost v nastaven a je potřeba ho manuálně zapnout. Jen je trochu zvláštně přeložené. Najdete ho jako “Posouvání celé obrazovky”.

