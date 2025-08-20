Fold7 používám jinak, než jsem čekal! Samsung udělal geniální tah s předním displejem Hlavní stránka Články Díky širšímu přednímu displeji je Fold7 pohodlný na běžné používání i složený Velký vnitřní displej zlepšuje práci s texty, videem i produktivitou na cestách Cena je vysoká, ale ukazuje, že skládací telefony mají budoucnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Jsem fanoušek klasických smartphonů a ke skládačkám jsem vždy přistupoval se skepsí. Trochu se to změnilo, když jsem měl možnost používat loňský Fold6, avšak stejně jsem se rád vrátil ke klasice. Když mi do ruky před týdnem přistál Samsung Galaxy Z Fold7 od kolegy Vaška, který jej recenzoval, nepočítal jsem s tím, že by mě mohl přesvědčit o výhodách ohebných displejů, přestože jsem pochopitelně o jeho významných vylepšeních věděl. O to větší překvapení nastalo, když jsem zjistil, jak často ho vlastně používám. Po téměř týdenním testování vám nabízím pohled na to, jaké je žít se skládacím telefonem v roce 2025 – bez technických tabulek a marketingových slibů. Telefon, který mi změnil návyky A kdy že se to vlastně vyplatí rozložit? One UI 8: systém, který se přizpůsobuje Stojí Z Fold7 za 53 tisíc korun? Telefon, který mi změnil návyky První věc, která mě překvapila, byl fakt, že Galaxy Z Fold7 používám složený zhruba v 80 % případů. Proč? Protože Samsung konečně udělal přední displej dostatečně široký (6,5″) s příjemnějším poměrem stran 21:9. Na psaní zpráv, procházení sociálních sítí nebo rychlé vyhledávání je vnější obrazovka naprosto dostačující. Na rozdíl od starších modelů, kde byl přední panel úzký jako dálkové ovládání, tentokrát necítím, že je přední displej jakkoliv kompromisní. Telefon se v zavřeném stavu drží překvapivě pohodlně. S hmotností 215 gramů je dokonce lehčí než Ultra nebo iPhone 16 Pro Max. Samsung vychvalovaný design opravdu dotáhl k dokonalosti – telefon je tak tenký, že často zapomínám, že držím skládačku. To je další posun oproti předchozím generacím, které v kapse připomínaly spíš malou knížku. Jenže extrémní tenkost má i svá úskalí. Rozevření telefonu vyžaduje jistou dávku zručnosti – musím použít nehet, abych přístroj vůbec otevřel. A pokud máte tlustší prsty, můžete se dostat do problémů. A kdy že se to vlastně vyplatí rozložit? Pokud potřebuji odepsat na zprávu, vyřídit hovor, rychle projet sociální sítě nebo zachytit momentku, telefon nerozkládám, jak jsem popisoval výše. Za dobu, co testuji skládací telefony, jsem si ale zvykl na několik scénářů, ve kterých se vyplatí pracovat na velké obrazovce. V mém případě jde zejména o práci s e-maily a dokumenty. Editace tabulek či psaní delších e-mailů je na velkém displeji mnohem pohodlnější. Klávesnice zabírá pouze polovinu obrazovky, takže stále vidíte, co píšete a lépe se do ní strefuje. Samozřejmě také YouTube, Netflix, Oneplay a další streamovací služby vypadají na 8″ displeji skvěle, ačkoliv je jedním dechem třeba dodat, že poměr stran 6:5 způsobuje, že vám při přehrávání obsahu zůstanou po stranách prázdná místa. Při položení telefonu do „režimu stanu“ ale nepotřebujete držet zařízení v rukou, což je další skvělá věc, kterou vám normální telefon bez speciálního pouzdra neumožní. Když obědvám a nemám naproti sobě jiného strávníka, položím si takto telefon na stůl a pustím si video. Nemusím telefon složitě opírat a ztrácet čas i nervy, pakliže by spadl. Při skupinových hovorech také cením větší displej, na kterém lze vidět více účastníků najednou. Navíc opět – můžete telefon položit a nemusíte ho držet, podobně jako notebook. Naprosto ideální je Fold7 na čtení knih nebo článků. Jak jsem popisoval výše, téměř čtvercový poměr stran sice není úplně ideální na konzumaci videa, ale pro čtení a obecně práci s textem je fenomenální. Sám jsem používal několik let Huawei MateBook X Pro 2022 s poměrem stran 3:2 a rozdíl mezi standardními 16:10 laptopy byl propastný. Stejně je to i Foldu, pakliže jej srovnám s normálním telefonem. Na velkém displeji vidíte mnohem větší část článku, takže nemusíte neustále scrollovat, podobně to funguje i u podporovaných sociálních sítí. Problém je, že některé z nich (třeba X) nejsou pro větší displej optimalizovány a tak se pouze roztáhnou. S rostoucím trhem skládaček doufám, že se vývojáři chytnou za nos a tyto – na první pohled malichernosti – brzy opraví. Samsung Galaxy Z Fold7 recenze: velká korejská revoluce Vašek Švec Recenze telefonů Vašek Švec Recenze telefonů Zmíním ještě AI nástroje pro úpravu fotek nebo videí. Jejich používání na velkém displeji je pohodlnější než na standardním telefonu. Máte k dispozici samozřejmě větší náhled, ale také prakticky rozložené ovládací prvky. Posledním scénářem, ve kterém používám Fold rozložený je navigace. Pakliže (stejně jako já) nemáte nejmodernější vůz s Android Auto, oceníte Fold usazený v držáku vašeho auta. Navigace poskytuje širší plochu, ale také větší (a přizpůsobené!) rozhraní, takže se snadněji čte i ovládá. One UI 8: systém, který se přizpůsobuje Nová verze One UI 8 staví na základech svého předchůdce, ale přidává řadu vylepšení, která oceníte až při každodenním používání. Systém působí plynuleji, animace jsou hladší a celková odezva je okamžitá, což přičítám kombinaci Snapdragon 8 Elite procesoru a optimalizacím v Androidu 16. Drobnost, která mě potěšila, je možnost upravit rozdělení obrazovky v poměru až 90:10 – ideální, když potřebujete v jedné aplikaci sledovat jen jeden detail (například skóre sportovního zápasu) a v druhé naplno pracovat. Přepínání mezi vnitřním a vnějším displejem je bezproblémové. Aplikace se rychle přizpůsobují změně velikosti obrazovky a pamatují si, kde jste skončili. Je to ta nejplynulejší implementace, jakou jsem u skládacích zařízení viděl. Stojí Z Fold7 za 53 tisíc korun? To je otázka za milion – nebo v tomto případě za 53 tisíc. Musím uznat, že Galaxy Z Fold7 mě přesvědčil o výhodách skládacích telefonů víc než kterýkoliv předchozí model. Osobně vidím největší potenciál u profesionálů, kteří jsou často na cestách a potřebují produktivní zařízení v kompaktním balení. Pro ně může Z Fold7 skutečně nahradit kombinaci telefonu a tabletu. Pro běžné uživatele zůstává Z Fold7 luxusem, který je sice příjemný, ale těžko ospravedlnitelný. Samsung každopádně ukázal, že směr, kterým se vydal, má smysl. S každou generací se skládací telefony stávají praktičtějšími a užitečnějšími. Pokud tento trend bude pokračovat, možná za pár let budeme skládačky vnímat jako standardní formát, nikoliv jako alternativu. Používáte skládací telefon nebo o něm uvažujete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Používáte skládací telefon nebo o něm uvažujete?