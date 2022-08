Když Samsung v Londýně představoval Galaxy Z Fold4, velkou část prezentace věnoval novému taskbaru, který je opravdu praktický. Telefon používáme čtvrtým dnem jako náš hlavní mobil a po zkušenostech se staršími ohebnými mobily od Samsungu můžeme s klidem prohlásit, že jde o jednu z nejlepších softwarových vychytávek. Na konferenci jsme se ptali představitelů, zda taskbar dorazí i do starších zařízení Galaxy Z Fold a bohužel jsme na tuto otázku nedostali jednoznačnou odpověď.

O taskbaru se začíná mluvit v čase 39:01 v následujícím videu:

Samsung Galaxy Unpacked August 2022: Official Replay

Podle nejnovějších informací webu GSMArena se ale přece dostane i na starší modely, konkrétně minimálně Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Fold3. Nový taskbar má být součástí One UI 4.1.1, které se dostane na ohebné telefony ještě letos. Dost možná by to znamenalo, že se i na starší verze dostane systém Android 12L, který běží (samozřejmě upravený Samsungem) právě v nejnovějším Galaxy Z Fold4.

Přijde vám nový taskbar praktický?

Zdroj: GSMArena, Twitter