Takhle by mohl vypadat Galaxy Z Fold4. Pojme i S Pen?

Prémiový vlajkový telefon Galaxy S22 Ultra vnesl do světa Samsung mobilů opět trochu odlišný design, než na jaký jsme byli několik předchozích měsíců zvyklí. Jde zejména o “osamostatněné” čočky fotoaparátů na zádech nebo vlastní šuplík pro elektronické pero S Pen. Jelikož se poslední roky po standardní vlajkové lodi opičí také ohebné telefony, vyvstává otázka, jak bude ve finále vypadat očekávaný Galaxy Z Fold4. O předběžný náhled se prostřednictvím neoficiálních renderů postaral Waqar Khan.

Galaxy Z Fold 4 – First Look Trailer!

Na první pohled je zřejmé, že nová horizontální skládačka by měla podle odhadů převzít styl zadních fotoaparátů a ten přední na velkém displeji by byl opět ukrytý. V rámci vizualizací se objevuje rovněž zmíněný S Pen, nicméně šachta pro jeho uložení z obrázků znatelná není.

Kompatibilita s perem bude jistě zajištěna, ale vůbec není jisté, zda jej budeme moci ukrývat rovnou do těla nového skládacího Samsung mobilu. Letošní Ultra ukázala, že to jde, a to velmi snadno a elegantně.

Jak moc užitečný vám přijde stylus u mobilu?

Zdroj: CP