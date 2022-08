U videí populárního youtubera JerryRigEverything’s se nám, jakožto milovníkům technologií, občas derou slzy do očí. To však rozhodně neznamená, že bychom si z nich neodnesli často velmi zajímavé poznatky. I přes některé, ne zrovna vědecké metody nám tato videa, na kterých se smartphony často za desítky tisíc lámou, škrábou a ohýbají, dávají přinejmenším představu o tom, co při ne úplně vybíravém chování dané zařízení snese. Nově se tento youtuber zaměřil na výkladní skříň jihokorejského giganta – Samsung Galaxy Z Fold4, co zjistil?

Samsung Galaxy Z Fold4 si v testu odolnosti vedl překvapivě dobře

V první řadě je třeba zmínit, že letošní generace ohebného Z Foldu využívá prakticky identickou konstrukci jako jeho předešlá verze. Nejzásadnější změnou je použití skla Corning Gorilla Glass Victus Plus coby ochrany displeje. Ovšem například v testu poškrábání si nové ochranné sklo vedlo stejně jako “obyčejné” Gorilla Glass Victus a jeho odolnosti odpovídá 6. stupni na Mohsově stupnici, kdy se objevili první viditelné škrábance. U interního displeje pak přetrvává varování výrobce o možnosti zanechat viditelné stopy i samotným nehtem a odolnost na úrovni 2. stupně Mohsovy stupnice to jen dokládá.

Samsung Z Fold 4 Durability Test! – Samsung says its ‘Unbreakable’?!

Testy jako pálení zapalovačem či škrábání nožem teď nechme být a přesuňme se k mnohem zajímavějšímu poznatku a to odolnosti pantu vůči vniknutí prachu. Youtuber opakovaně vystavil přímo samotné panty prachu a nečistotám, ty však jeho pokusy zvládly a odolaly vůči vniknutí prachu a poškození. Za to určitě patří Samsungu uznání a jen to dokládá, že si telefon certifikaci IPX8 rozhodně zaslouží. Další mile překvapení přišlo u “testu ohnutím”. Kdy i panty otevřeného smartphonu Samsung Galaxy Z Fold4 odolaly pokusům o zlomení. Na jednu stranu to není až tak překvapivé, protože podobně si vedl i předešlý model, na stranu druhou si i tak výrobce rozhodně pochvalu zaslouží. Teď ještě zapracovat na odolnosti vnitřního displeje vůči poškrábání…

Máte v ohebné smartphony důvěru co se odolnosti týče?

Zdroj: GSMArena.com, YouTube.com