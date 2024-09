Samsung do toho řízne! Chystá skládačku s nabušeným foťákem a tenoučkým tělem

Samsung Galaxy Z Fold6 si letos vysloužil notnou dávku kritiky

Na podzim by mohla přijít jeho ztenčená verze s jinými displeji

Zřejmě nabídne i vylepšený fotoaparát s 200Mpx snímačem

Samsung si po letním Galaxy Unpacked znovu vysloužil slušnou dávku kritiky. I já jsem si tentokrát musel veřejně rýpnout, a to do Galaxy Z Foldu6, jenž debutoval s až příliš ambiciózní cenovkou vzhledem k tomu, jak málo reálných vylepšení přináší. Reputaci by jihokorejskému výrobci mohla zachránit příští skládačka, o níž se v posledních dnech vynořila řada zajímavých detailů.

O tenčí a konkurenceschopnější verzi Galaxy Z Foldu6 se již v minulosti říkalo leccos. Internetem se šířilo nespočet spekulací už v souvislosti s jejím samotným označením. Zamotanou situaci nyní zdánlivě rozuzloval důvěryhodný leaker Evan Blass, podle něhož nepůjde o Galaxy Z Fold6 Slim ani Galaxy Z Fold6 Ultra, nýbrž Galaxy Z Fold Special Edition.

Snímky, které insider zveřejnil na sociální platformě X, prozrazují, že v rozloženém stavu bude zařízení pouze 4,9 mm tenké, zatímco po složení se tloušťka zvýší na 10,6 mm. Zároveň můžeme počítat se vcelku malým, 6,5″ vnějším displejem a 8″ vnitřním displejem.

Jeden z méně profláklých příspěvků Evana Blasse pak dále zmiňuje přítomnost 200Mpx fotoaparátu. Právě zadní snímač je u řady Galaxy Z Fold snad každoročně terčem nehezké zpětné vazby. Širokoúhlý foťák zřejmě nebude poháněn totožným senzorem, jako najdeme u Galaxy S24 Ultra – mohlo by jít o ISOCELL HP9 s velikostí pixelů 0.56 μm a celkovou velikostí 1/1,4 palce.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition pravděpodobně dorazí v září nebo v říjnu. Na bližší detaily si ještě budeme muset počkat.

Co očekáváte od vylepšeného Galaxy Z Foldu vy?

Zdroje: X (1, 2), GSMArena