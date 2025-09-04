TOPlist

Nový Flip od Samsungu v brutální akci! V Česku ho koupíte jen za 16 490 Kč

  • Samsung Galaxy Z Flip7 FE je nyní v Česku k sehnání za pouhých 16 490 Kč
  • Aktuálně je tedy o 8 500 Kč levnější než při uvedení na trh díky EU distribuci na Mironetu
  • Za původní cenu nedával telefon smysl, nyní by měl být ve vašem užším žebříčku

Jakub Kárník
4.9.2025 22:00
galaxy z flip7 fe

Toužíte po skládacím smartphonu, ale odrazuje vás vysoká cena prémiových modelů? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy Z Flip7 FE je nyní dostupný na Mironetu za pouhých 16 490 Kč. To představuje slevu přes 8 500 Kč oproti původní ceně 24 990 Kč, za kterou byl telefon nedávno uveden na český trh.

Co je vlastně Samsung Galaxy Z Flip7 FE?

Samsung Galaxy Z Flip7 FE byl představen spolu s vlajkovými modely Galaxy Z Flip7 a Z Fold7 jako cenově dostupnější alternativa pro zájemce o skládací telefony. V praxi jde o přepracovaný Galaxy Z Flip6 s novým procesorem – místo Snapdragonu 8 Gen 3 najdeme uvnitř Exynos 2400. Pro běžného uživatele je však rozdíl v každodenním používání minimální, navíc Exynos 2400 je velmi schopný čipset, jenž už tolik netrpí na přehřívání a zásadně neztrácí ani v oblasti výkonu.

Z Flip7 FE sleva

Telefon nabízí 6,7″ hlavní AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a vnější 3,4″ Super AMOLED displej. Oba displeje dosahují maximálního jasu až 2 600 nitů, což zajišťuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. Sestava foťáků je rovněž velmi solidní – hlavní 50Mpx snímač doplňuje 12Mpx širokoúhlý fotoaparát a 10Mpx přední kamera.

Čím se liší od dražších modelů?

Galaxy Z Flip7 FE představuje solidní kompromis mezi cenou a výkonem. Oproti dražšímu Galaxy Z Flipu7 nabízí:

  • Stejně velký hlavní displej, jen s menší svítivostí
  • Menší vnější displej (3,4″ oproti 4,1″)
  • Procesor Exynos 2400 místo Exynosu 2500
  • 8 GB RAM místo 12 GB

Klíčové je, že většina základních funkcí skládacího telefonu zůstala zachována – kvalitní fotoaparát, odolný pant, stejný software i možnost používání telefonu v různých „flex“ režimech.

Výkon pro každodenní používání

Zatímco Galaxy Z Flip7 FE neposkytuje absolutně špičkový výkon jako dražší sourozenci, Exynos 2400 s 8 GB RAM je ale více než dostačující pro běžné používání. Telefon zvládá multitasking, náročnější aplikace i hry.

Z Flip7 FE displej

Baterie s kapacitou 4 000 mAh nabízí celodenní výdrž a podporuje 25W drátové nabíjení, které nabije telefon z 0 na 50 % za přibližně 30 minut. K dispozici je také 15W bezdrátové nabíjení a 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení pro dobíjení příslušenství, jako jsou sluchátka nebo hodinky.

EU distribuce – na co si dát pozor?

Je důležité zmínit, že za cenu 16 490 Kč je telefon dostupný v tzv. EU distribuci. To znamená, že záruku nelze uplatnit v kterémkoliv autorizovaném servisu Samsung v ČR, ale pouze v obchodě, kde byl telefon zakoupen. Mironet je však zavedený český e-shop s dlouholetou tradicí, který má s reklamacemi obvykle minimální problémy.

Pokud hledáte cenově dostupnou vstupenku do světa skládacích telefonů, Galaxy Z Flip7 FE za 16 490 Kč je aktuálně super volbou. Kombinace prémiových funkcí, kvalitního fotoaparátu a dlouhé softwarové podpory z něj dělá výborný poměr cena/výkon.

Láká vás skládací telefon, nebo raději zůstáváte u klasických smartphonů?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

