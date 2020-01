Společnost Samsung se chystá příští měsíc představit v pořadí již druhý skládací telefon – Samsung Galaxy Z Flip. Jeden z těch uznávanějších leakerů – Max Weinbach nyní přichází s dalšími zajímavými informacemi, včetně nových uniklých fotografií. V krátkém Twitterovém příspěvku Weinbach zmiňuje, že bude mít telefon na zadní straně další displej, který bude sloužit jako zobrazovač času, notifikací a hovorů.

Ten bude však poměrně malý. Maxův zdroj tvrdí, že jeho zdroj udává velikost 0,1 palce. Dle něj se však jedná o překlep a mělo se jednat o hodnotu 1,0. Kromě funkce zobrazování notifikací se spekuluje taktéž o tom, že by mohl displej sloužit jako hledáček pro pořizování selfie.

Vedle displeje odhalil Max několik dalších klíčových informací. Galaxy Z Flip má podporovat až 15 W nabíjení a samozřejmě bude podporvat bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu by měla být kapacita baterie na to, jak bude celkově telefon energeticky náročný celkem malá. Konkrétní číslo zatím neznáme, ovšem spekuluje se okolo 2800 – 3200 mAh. Co se týče čtečky otisků prstů, ta by měla být kapacitní a nacházet se bude v power tlačítku. Více informací se dovíme již za měsíc na MWC, kde Samsung svůj počin představí.

Těšíte se na Samsung Galaxy Z Flip?

Zdroj: 9to5google.com