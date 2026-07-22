Samsung představil Galaxy Z Flip8! Jde o nejtenčí jihokorejské véčko s chytrými vychytávkami a novým procesorem Hlavní stránka Zprávičky Samsung dnes vedle nových Foldů představil i véčko Galaxy Z Flip 8 – jde o nejtenčí a nejlehčí Flip v historii Novinkou je čipset Exynos 2600 a chytřejší přední displej FlexWindow Základní verze vyjde na 31 999 Kč, výkupní bonus až 5 000 Kč ji ale dokáže stáhnout pod 27 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.7.2026 17:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zatímco řada Fold prošla na dnešním Galaxy Unpacked v Londýně největší proměnou své historie, véčkový Galaxy Z Flip8 zvolil přesně opačnou strategii. Samsung vzal loňský Flip7, vyměnil procesor, přidal rychlejší nabíjení a ubral pár gramů. Tím výčet novinek prakticky končí – a cenovka přesto povyskočila. Pokud jste doufali, že po úspěšné sedmičce přijde další velký skok, letos se konal spíš úkrok stranou. Nejtenčí Flip v historii Exynos 2600: rychlejší, ale ne ten, který jsme chtěli Selfie studio ano, rychlé nabíjení ne Cena šla nahoru, výkupní bonus ji může zkrotit Nejtenčí Flip v historii Designový jazyk zůstal, proporce se ale posunuly. V rozloženém stavu měří tělo pouhých 6,1 mm a váží 180 gramů – o osm gramů méně než loni – čímž se Flip 8 stává nejtenčím a nejlehčím véčkem, jaké kdy Samsung vyrobil. Zůstává 6,9″ vnitřní Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí i povedený 4,1″ vnější panel FlexWindow, který obepíná dvojici fotoaparátů. Ten se nově mění v plnohodnotné rozhraní s umělou inteligencí: přehled Now Brief na něm servíruje kalendář, úkoly i důležité informace a Gemini vyvoláte postranním tlačítkem nebo hlasem, aniž byste telefon otevírali. Vybírat lze z grafitové, krémové a růžové barvy, mátová je exkluzivně na samsung.cz. Exynos 2600: rychlejší, ale ne ten, který jsme chtěli Pod kapotou sedí desetijádrový Exynos 2600 s taktem až 3,8 GHz, doplněný 12 GB RAM a úložištěm 256 nebo 512 GB. Oproti loňskému Exynosu 2500 slibuje zhruba o 28 % vyšší výkon procesoru, což je slušný mezigenerační skok. Jenže zatímco oba nové Foldy dostaly Snapdragon 8 Elite Gen 5, véčko si musí vystačit s domácím křemíkem. Samsung tímto krokem dál prohlubuje propast mezi „knížkami“ pro náročné a véčky pro stylové. 🔥 NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Selfie studio ano, rychlé nabíjení ne Fotosestava zůstala do posledního pixelu stejná: 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací a dvojnásobným přiblížením výřezem z čipu, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx selfie kamerka ve vnitřním displeji. Samsung místo nového hardwaru vsadil na softwarové hračky – při natáčení z ruky pomáhá vylepšený stabilizátor Super Steady s uzamčením horizontu, ovládání Camcorder Grip a Zoom Rocker promění véčko v malou videokameru a funkce Mirror View udělá z vnějšího displeje obyčejné zrcátko. Zamrzí ale to, co se nezměnilo: baterie zůstává na 4 300 mAh a nabíjení na 25 W kabelem a 15 W bezdrátově. Zatímco oba Foldy letos povýšily na 45 W, nejtenčí Flip v historii se drží hodnot, které Samsung používá už řadu let – a při třicetitisícové cenovce je to čím dál hůř obhajitelné. Systémovou výbavu obstarává Android 17 s One UI 9 včetně funkcí Gemini Intelligence. Cena šla nahoru, výkupní bonus ji může zkrotit Základní verze s 256 GB vyjde na 31 999 Kč, varianta s 512 GB na 36 899 Kč – meziročně tedy o dva, respektive necelé čtyři tisíce víc. Samsung to zákazníkům osladil alespoň bonusy: při odprodeji starého funkčního zařízení přidá k výkupní ceně 2 500 Kč, při odevzdání starší skládačky Galaxy Z rovnou 5 000 Kč. K tomu platí 10% sleva na druhý produkt z nositelné elektroniky, 30% sleva na příslušenství, 7% studentská sleva a šest měsíců služby Google AI Pro zdarma. Předobjednávky běží od dnešních 15:00, do prodeje míří Flip 8 společně s Foldy 7. srpna. 🔥 NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Stačí vám u véčka nový procesor, nebo Flip 8 letos přeskočíte? Zdroj: Samsung Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Exynos 2600 Samsung Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Galaxy Z Fold8 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025