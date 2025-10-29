TOPlist

Skládačka za 13 644 Kč! Samsung Galaxy Z Flip7 FE zlevnil o více než 10 tisíc korun

  • Samsung Galaxy Z Flip7 FE po třech měsících na trhu zlevnil na 13 644 Kč
  • Jde o pokles o více než 10 tisíc korun oproti startovací ceně 24 990 Kč
  • EU distribuce znamená záruku jen u prodejce, ale za tuhle cenu se to vyplatí

29.10.2025 20:00
flip7 fe

Skládací telefony pořád patří mezi nejdražší kousky na trhu, ale Samsung Galaxy Z Flip7 FE to právě teď mění. Po pouhých třech měsících od uvedení se dá na Heurece sehnat už od 13 644 Kč. To je brutální propad – původní cena byla 25 tisíc.

Proč to zlevnilo tak rychle?

Galaxy Z Flip7 FE měl při uvedení v červenci 2025 problém: vyšel za cenu, která nedávala smysl. Za necelých 25 tisíc jste dostali starší hardware (Exynos 2400 místo 2500), méně paměti (8 GB RAM) a menší vnější displej než u standardního Flipu7. Jde zkrátka o přeznačený Galaxy Z Flip6 s mírně vylepšeným procesorem.

Z Flip7 FE sleva

Teď ale za 13–14 tisíc korun se celá rovnice mění. Za tuhle cenu dostáváte funkční skládačku s 50Mpx fotoaparátem, 120Hz AMOLED displejem a certifikací IPX8. Žádný jiný aktuální ohebný telefon v tomhle segmentu prostě není.

Co vlastně kupujete

Galaxy Z Flip7 FE je „lidová“ verze véčkové skladačky, která si zachovává to podstatné:

  • 6,7″ vnitřní AMOLED displej se 120 Hz a maximálním jasem 2 600 nitů
  • 3,4″ vnější displej – menší než u Flip7 (4,1″), ale pořád použitelný
  • Exynos 2400 – výkonný čipset, který už netrpí přehříváním jako starší Exynosy
  • 8 GB RAM a 128/256GB úložiště
  • 50Mpx hlavní fotoaparát + 12Mpx ultraširokoúhlý
  • 4 000 mAh baterie s 25W nabíjením a bezdrátovým dobíjením

Ano, má slabší procesor než Flip7 a méně RAM. Ano, vnější displej je menší. Ale pro běžné použití – sociální sítě, fotky, videa, komunikace – to stačí na pohodu.

EU distribuce: co to znamená

Za cenu kolem 13 tisíc korun kupujete telefon v EU distribuci. V praxi to znamená:

  • ✅ Platná záruka 2 roky podle evropské legislativy
  • ❌ Reklamaci nevyřídíte v autorizovaném servisu Samsungu v ČR
  • ❌ Musíte jít přímo k prodejci, kde jste telefon koupili

Jak dlouho bude akce trvat

Samsung oficiálně prodává Flip7 FE pořád za původních 24 990 Kč. Tyto slevy pocházejí od nezávislých prodejců, kteří mají na skladě zásoby z EU distribuce a chtějí je prodat. Znamená to, že cena může kdykoli skočit nahoru, nebo naopak klesnout ještě níž.

Pokud o skládačku stojíte, teď je ideální čas. Za tři měsíce může být telefon vyprodaný, nebo naopak za 12 tisíc – těžko říct.

Koupili byste si skládačku za 14 tisíc, nebo je to pořád moc?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
