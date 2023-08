Od představení posledního Z Flipu neuplynul ani měsíc

Přesto už se začíná spekulovat o nástupci

Ten by měl nabídnout znatelně lepší hlavní fotoaparát

Od představení ohebných telefonů Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 neuplynul ani měsíc, přesto se pomalu začíná šuškat o nástupcích. Server GalaxyClub o nich nyní poskytl první informace, přičemž ta, která se týká dalšího Z Flipu je obzvlášť zajímavá.

Galaxy Z Flip 6 prý dostane 50Mpx foťák

Jen pro pořádek – Samsung Galaxy Z Flip 5 je vybaven 12Mpx hlavním senzorem, stejně jako loňský Galaxy Z Flip 4. Rozhodně nejde o špatně fotící telefon, ale od vlajkového přístroje, jehož cena začíná na více než 27 tisících by kdekdo čekal více. A právě toho se možná příští rok dočkáme, jelikož Galaxy Z Flip 6 se prý už interně testuje a ukrývá v sobě 50Mpx hlavní fotoaparát. Dalo by se čekat, že jde o stejnou jednotku, jakou firma používá třeba u Z Foldu 5 nebo Galaxy S23. Pokud se tato informace nakonec ukáže jako pravdivá, půjde o znatelný skok kupředu. Telefon bude najednou moci využívat výhod slučování pixelů, nehledě na to, že je snímač fyzicky o poznání větší.

Samsung Galaxy Z Flip5

Stejný zdroj rovněž potvrdil, že má Z Flip 6 kódové označení B6, Z Fold 6 se pak označuje jako Q6. Do oficiálního představení v tuto chvíli zbývá ještě téměř rok, takže se situace může pochopitelně ještě několikrát změnit. Každopádně jde o zajímavý příslib.

